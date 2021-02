Un baume pour les ex-travailleurs d’Aveos

Quelque 1700 ex-travailleurs d’Aveos ont reçu une rare bonne nouvelle cette semaine lorsque la Cour fédérale a approuvé une entente qui leur permettra de toucher 1,9 M$.

La somme sera versée par d’anciens administrateurs d’Aveos, parmi lesquels on compte Michael Rousseau, qui est actuellement chef des finances d’Air Canada. Le 15 février, M. Rousseau succédera à Calin Rovinescu au poste de PDG du transporteur.

« Je serais très étonnée que ce soit eux, de leur propre poche [qui paient]. Dans ce genre de litige là, c’est plutôt un assureur [qui le fait] », a déclaré hier au Journal l’avocate Anne-Julie Asselin du cabinet Trudel Johnston & Lespérance (TJL), qui a représenté les ex-travailleurs d’Aveos. « Les gens sont vraiment contents, très satisfaits, soulagés, a-t-elle ajouté. Ça va faire bientôt neuf ans [qu’ils attendent]. »

Rappelons qu’Aveos, une entreprise montréalaise de maintenance d’avions, a fait faillite en 2012 après qu’Air Canada lui eut retiré une bonne partie de ses contrats. Le transporteur détenait alors 30 % d’Aveos, qui était l’une de ses divisions jusqu’en 2007.

Salaires impayés

Aveos devait plus de 3 M$ en salaires et indemnités à ses ex-salariés. Les deux parties ont négocié et ont décidé d’un commun accord, en novembre, de régler pour 1,9 M$. TJL a accepté de renoncer à ses honoraires, lesquels auraient été déduits de la somme.

Les responsables du dossier n’ont pas encore réussi à retracer 475 des 1730 ex-travailleurs touchés. Me Asselin s’attend donc à ce que les 1255 personnes qui ont donné signe de vie jusqu’ici récoltent la quasi-totalité de ce qui leur est dû. Dans certains cas, il s’agit de plus de 10 000 $.

Les ex-travailleurs d’Aveos réclament par ailleurs plusieurs millions de dollars à Air Canada dans le cadre d’une action collective que la Cour supérieure du Québec a autorisée en 2018. Le procès doit avoir lieu en octobre.