Une jeune mère de 36 ans coincée en CHSLD

La vie de Marilou Vanier a basculé il y a près d’un an, en plein pandémie. Le 9 avril 2020, la femme de 36 ans de Lanaudière, mère d’une petite fille de 5 ans, est victime d’un AVC du tronc cérébral.

Transférée d’urgence au CHUM, elle subit une opération risquée au cerveau, elle est plongée dans le coma pendant plusieurs semaines avant de se retrouver en CHSLD.

Dix mois plus tard, la famille et les amis de Marilou se mobilisent pour recueillir de l’argent qui pourrait lui donner accès à différents spécialistes et lui permettre d’adapter sa demeure une fois sa convalescence terminée. Une campagne de sociofinancement a été lancée la semaine dernière sur la plateforme Gofundme.

«On sollicite l’aide des Québécois pour aider Marilou dans sa démarche de rétablissement», explique l'une des instigatrices de la campagne, Véronic Minot.

«On la laisse entre les mains du système de santé et du CHSLD et elle reçoit les soins de base sans stimulation pour le reste de sa vie. Elle perdrait ainsi ses capacités acquises et garderai le gavage avec toutes les complications qui viennent avec ou on l'appuie dans sa démarche, on continue la stimulation et on lui permet un avenir plus rose», peut-on lire sur la page Gofundme.

La campagne a permis d’amasser jusqu’ici 26 791$ sur un objectif de 250 000$.