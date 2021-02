Cinq moments marquants du Carnaval de Québec

Ce n’est pas d’hier que l’on célèbre l’hiver dans la capitale nationale. Depuis 67 ans, le Carnaval de Québec, plus grand carnaval d’hiver au monde, a vu passer son lot de personnalités et a multiplié les activités pour surprendre son public et réchauffer les cœurs. Si l’édition de 2021 passera à l’histoire pour s’être tenue en pleine pandémie, voici cinq autres moments qui ont marqué l’événement depuis sa naissance.

Photo d'archives

Les spectaculaires courses d’autos sur glace sur la rivière Saint-Charles, comme celle-ci en 1991, attiraient beaucoup de spectateurs.

Photo d'archives

L’actrice Brooke Shields avait volé la vedette lors du 34e Carnaval de Québec, en 1988. Elle avait notamment pris part au bal de la reine, au Centre des congrès.

Photo d'archives

La côte de la Fabrique avait été le théâtre de la course de tacots en 1999.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

L’ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, avait participé à la soirée d’ouverture du Carnaval en compagnie de sa famille, en 2007.

Photo courtoisie

En 1969, Bonhomme avait reçu la princesse Grace de Monaco, en tant qu’invitée d’honneur. Sa présence au bal de la régence, au Château Frontenac, avait été très remarquée.