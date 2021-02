Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Vive la France !

La société Pro Musica fait place aux artistes de la relève avec sa série Mélodînes. La chambriste Mélissa Tremblay, rattachée à l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, dans le Bas-Saint-Laurent, propose un récital en webdiffusion consacré aux musiques françaises.

Accompagnée par le pianiste Olivier Hébert-Bouchard, la hautboïste interprète des pièces de Saint-Saëns, Ravel, Messiaen, Silvestrini et Bozza et avec, en prime, la très belle Gabriel’s Oboe d’Ennio Morricone, que l’on retrouve dans le film The Mission.

Enregistré à la Chapelle historique du Bon-Pasteur à Montréal, le concert est diffusé jusqu’au 13 février.

► Coût : 15 $ à partir du site

► Où : Promusica.qc.ca

— Yves Leclerc

Voyage sur la lune

Robert Lepage a créé La Face cachée de la lune en 2000, une pièce devenue mythique au fil du temps. Depuis, Yves Jacques et lui se sont partagé les représentations aux quatre coins de la planète. Mais pour la toute première fois, ce soir à Télé-Québec, les deux comédiens monteront ensemble sur la scène du Diamant---. Pour voir ou revoir cette production immense et imaginative, portée par deux brillants interprètes.

► Où : Télé-Québec (telequebec.tv), samedi 20 h, en rediffusion dimanche 20 h 30.

► Coût : Gratuit

— Raphaël Gendron-Martin

Le Carnaval de Québec à un clic

Où que vous habitiez, le Carnaval de Québec n’aura jamais été aussi accessible que cette année. À partir de cette fin de semaine et jusqu’au 14 février, le traditionnel événement qui se tient dans la capitale se déroulera, en partie, virtuellement, sur sa chaîne YouTube. Au programme samedi, une soirée de jeux, quiz et improvisation, avec Marto Napoli, et dimanche, une matinée familiale avec Arthur L’Aventurier.

► Coût : Gratuit

► Où : YouTube

— Sandra Godin