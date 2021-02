«Chute libre:» un premier film réussi pour Viggo Mortensen

Après avoir joué dans des dizaines de films et interprété plusieurs personnages mémorables au grand écran, Viggo Mortensen a réussi son passage derrière la caméra avec un premier long-métrage bouleversant, Chute libre.

Ce premier film à titre de réalisateur a mijoté dans la tête de Mortensen pendant plusieurs années. L’acteur de La route, Le Seigneur des Anneaux et Le livre de Green a couché sur papier les premières lignes de cette histoire alors qu’il était à bord d’un avion, au retour des funérailles de sa mère.

Chute libre (Falling, en version originale anglaise) relate la relation tendue et complexe entre John Petersen (Mortensen) et son père, Willis (Lance Henriksen), qui est atteint de démence. Pour fuir la région rurale très conservatrice dans laquelle il a grandi, John, qui est homosexuel, est parti vivre en Californie avec son amoureux et leur fille adoptive.

Or, l’état de son père s’est aggravé au cours des dernières années. Constatant que Willis n’est plus en mesure de vivre seul, John décide de vendre la ferme familiale et de recueillir son père chez lui avec son conjoint et leur fille. Mais comme Willis est très conservateur et homophobe et que la relation avec son fils est minée par de vieux secrets de famille, ces retrouvailles n’auront rien d’une partie de plaisir.

Une Œuvre tout en sensibilité

Viggo Mortensen a eu la main heureuse en confiant le rôle principal de son film au vétéran Lance Henriksen, un acteur qui a souvent joué les méchants dans des films d’action et de science-fiction. Souvent détestable et parfois même violent, le personnage qu’il compose dans Chute libre a aussi sa part de méchanceté. Mais Henriksen y ajoute assez de tendresse et d’humour pour le rendre attachant malgré tout.

Viggo Mortensen a fait preuve de beaucoup de sensibilité dans sa façon d’aborder ce personnage sombre et complexe. Ayant lui-même côtoyé plusieurs membres de sa famille qui ont souffert de démence, le réalisateur a filmé cette maladie avec un réalisme poignant, loin des clichés habituels.

En pointant sa caméra sur la relation conflictuelle entre un père et son fils, Mortensen a voulu montrer de façon plus large les profondes divisions de l’Amérique d’aujourd’hui. Il signe du même coup un drame familial bouleversant qui revêt une portée universelle.

► Chute libre (Falling) est offert en vidéo sur demande.

Chute libre ★★★1⁄2