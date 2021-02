Confinés en 2022?

Selon Bloomberg, il faudra sept ans pour vacciner toute la planète si l’opération se poursuit au rythme actuel.

Évidemment, ça ne se passera pas comme ça. La production des grands fabricants va atteindre sa vitesse de croisière et d’autres vaccins seront homologués. Cela montre toutefois que la vaccination, elle ne bat pas son plein à l’échelle mondiale. Elle démarre à peine et le fait encore au ralenti.

Canada 2022?

Dans cette course contre l’écœurement du confinement, le Canada n’est pas dans le peloton de tête, pour le moins. Le pays se situait hier au 36e rang de la vaccination, dépassé par de petits États comme Israël, la Roumanie et la Finlande. Selon The Economist, ce n’est qu’en 2022 que l’opération sera complétée ici.

Il est devenu difficile de croire les promesses de Justin Trudeau. Six millions de doses reçues avant la fin-mars? Tous les Canadiens qui le désirent inoculés d’ici fin-septembre? Allons donc! On ne nous aurait pas présenté l’inauguration d’une usine de vaccin en août comme une panacée si on croyait encore respecter cet échéancier.

Jugé sur le vaccin

Le vaccin, depuis le début, c’est ce qu’on nous présente comme le passeport pour l’après-COVID. On nous a confinés, gardés au pays, puis empêchés de fêter Noël avec cette seule promesse : une fois qu’on sera vaccinés, tout aura changé.

L’appréciation des citoyens quant aux mesures prises face à la pandémie varie selon leur sensibilité personnelle et leur degré de vulnérabilité sociale, économique et sanitaire. On peut être pour ou contre le couvre-feu de François Legault. On peut penser que Justin Trudeau a trop ou pas assez dépensé avec la PCU. Il y a une chose toutefois sur laquelle tout le monde s’entend : le vaccin, on le veut vite.

À la fin, Justin Trudeau sera jugé sur sa capacité à livrer le vaccin plus que n’importe quel autre dirigeant sur n’importe quel autre geste qu’il aura posé. Bref, si on est encore confiné l’hiver prochain, on saura qui blâmer.