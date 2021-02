Déconfinement partiel: un policier et un délinquant en chacun de nous

Dès demain s’amorce un déconfinement partiel dans la province. Attention au relâchement des consignes sanitaires, conseille le psychologue Gilles Vachon qui se montre inquiet après des semaines et des mois de privation pour les Québécois.

Il faut s’inquiéter du relâchement dans les prochains jours. En chacun de nous, il y a un policier et un délinquant. Nous sommes enclins à imposer aux autres des restrictions, mais beaucoup plus délinquants quand il s’agit de les respecter nous-mêmes», nuance M. Vachon.

L’usure fait son chemin. Il a été relativement facile de convaincre les gens d’être prudents au début, de respecter les consignes de la santé publique, mais en ce moment, les gens se disent qu’une petite délinquance n’est pas si grave», fait savoir le psychologue Vachon. Et c’est là que les cas de COVID risquent de repartir à la hausse.

Six régions passent en zone orange lundi rouvrant au passage plusieurs secteurs de leur économie et leur couvre-feu débutera désormais à 21h30. En zone rouge, les règles sont plus strictes avec l’ouverture des commerces non essentiels et un couvre-feu maintenu à 20h.

Pour persuader les Québécois de continuer à adhérer aux consignes sanitaires après des mois de crise, le gouvernement n’avait pas d’autre choix que le couvre-feu et les amendes, selon le psychologue. «Il fallait imposer des mesures coercitives. Elles étaient nécessaires pour rester crédibles et continuer à convaincre les gens.»

Les Québécois ne doivent baisser leur garde face au virus. «Il faut se policer les uns les autres, refuser les invitations, rester chez soi, résister à la délinquance pour se sortir de cette crise», insiste Gilles Vachon.