DROGUE: risques de dépendance

Même si la pandémie complique les rapprochements, des projets musicaux peuvent quand même voir le jour à distance. L’exemple le plus récent ? Le « supergroupe » DROGUE formé de membres de Galaxie, Le Nombre et Papillon.

Faire du rock francophone à la Iggy Pop et The Hives, c’est le défi que se sont lancé les membres de DROGUE. Dans ce supergroupe, on retrouve Ludwig Wax, au chant (Le Nombre, Démolition), Fred Fortin, à la basse (Galaxie, Gros Méné), Pierre Fortin, aux percussions (Galaxie, Gros Méné, Les Dales Hawerchuk), Stéphane Papillon, à la guitare électrique (Papillon) et Jean-Sébastien Chouinard, aussi à la guitare électrique (Charlebois, Gros Méné, Papillon).

C’est Stéphane Papillon qui a lancé l’idée de ce nouveau projet, dès 2019. « Je l’ai rencontré à un souper, raconte Ludwig Wax, Louis Cyr de son vrai nom. Il m’a dit qu’il aimerait faire un disque. J’avais lancé en blague que j’irais chanter une chanson. »

En forêt

Quelque temps plus tard, le groupe était formé. En raison de la pandémie, les musiciens n’ont jamais été tous ensemble en studio. « On n’était jamais plus que trois ensemble. Il y en a même qui ont enregistré leurs trucs en forêt. »

Et pourquoi le nom DROGUE? « C’est une très bonne question. Je n’ai pas encore la réponse ! dit Ludwig Wax. Toutes sortes de noms ont été lancés. À un moment donné, quelqu’un a crié “DROGUE !”. On était très surpris de voir que ça n’existait pas déjà. (rires) »

► Le mini-album de DROGUE est disponible sur toutes les plateformes.