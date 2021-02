Fossambault-sur-le-Lac: une maison autonome pour allier confort et écologie

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Richard Laturaze. Pour tous les détails, cliquez ici .

L’autosuffisance, l’autonomie énergétique, le respect de la nature environnante, voilà les valeurs que partagera cette demeure de Fossambault-sur-le-Lac avec ses futurs propriétaires, en plus de leur offrir le confort et l’espace favorisant une agréable vie de famille.

Cette propriété est «un petit nid en hauteur» érigé sur le chemin du Sommet, à Fossambault-sur-le-Lac, «un havre de paix à cinq minutes de toutes les commodités», comme la décrit son propriétaire. Construite autour d’une serre, «le poumon de la maison», la demeure «respire», précise-t-il.

Panneaux solaires, système éolien, batteries, génératrice, poêle à bois et raccordement à Hydro-Québec permettent de réaliser des économies et d’envisager l’autonomie. Quant au bassin de culture aquaponique et au zonage autorisant un petit élevage, ils ouvrent à voie à l’autosuffisance alimentaire.

Pensée pour la famille, la maison possède quatre chambres et un bureau disposés autour de la serre, alors que la suite principale partage l’étage avec la cuisine et sa véranda, parfaites pour recevoir en été, et le salon idéal pour le cinéma.

L’immense terrasse et les grandes fenêtres (protégées aussi par des volets isolants à manivelle), tournées vers le sud-ouest, nourrissent un lien privilégié avec la nature, tout comme le terrain boisé donnant accès au lac de Fossambault et les nombreuses activités de plein air à proximité.

La propriété profite aussi d’un garage attaché (avec borne de recharge électrique), d’un abri d’auto, d’un garage détaché et d’un cabanon.

Située à Fossambault-sur-le-Lac, cette maison écologique est en vente au prix de 675 000$.