Internationaux d’Australie: Raonic et Marino avancent

Le Canadien Milos Raonic a facilement accédé au deuxième tour des Internationaux d’Australie, dimanche, à Melbourne.

Pour ce faire, le représentant de l’unifolié a vaincu l’Argentin Federico Coria en trois manches de 6-3, 6-2 et 6-2.

Comme à son habitude, Raonic a été dominant au service. Il a placé 78% de ses premières balles en jeu et a amassé 15 as.

Le 15e joueur au monde a également malmené son rival quand ce dernier avait les balles en main. L’athlète de 30 ans a brisé la 92e raquette mondiale à huit reprises.

Au total, Raonic a réalisé 51 coups gagnants lors de cette rencontre, qui n’a duré que 95 minutes.

Pour son prochain match, le Canadien se mesurera au vainqueur de l’affrontement entre l’Australien John Millman et le Français Corentin Moutet. Raonic a joué un seul match contre chacun de ces deux joueurs en carrière, battant le premier et baissant pavillon face au second.

Rebecca Marino aussi

Aussi en action en début de soirée, la Canadienne Rebecca Marino a dominé la première manche et a fait ce qu’elle avait à faire lors du second engagement pour remporter son match de premier tour en Australie.

La 317e joueuse au classement mondiale de la WTA a ainsi vaincu l’Australienne Kimberly Birrell en deux manches de 6-0 et 7-6(9).

Il faut toutefois préciser que la joueuse locale détient le 625e rang sur l’échiquier mondial. Elle avait obtenu un laissez-passer pour le prestigieux tournoi du grand chelem.

Dans ce duel, la Torontoise de 30 ans a réussi trois bris et a remporté 89% des échanges disputés sur sa première balle de service. Face à la domination de sa rivale lorsqu’elle était au service, Birrell n’a remporté que 12 échanges quand la représentante de l’unifolié était en possession des balles.

Au deuxième tour, Marino affrontera la gagnante du duel opposant la Tchèque Marketa Vondrousova à la Suédoise Rebecca Peterson.