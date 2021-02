Nouvelles écoles dans Charlesbourg: la rue de la Faune occupée par un chantier majeur cet été

La Ville de Québec entreprendra un chantier majeur, cet été, pour réaménager complètement la rue de la Faune, en prévision de la construction de deux écoles sur les terrains du défunt Jardin zoologique de Charlesbourg.

Rappelons que le gouvernement Legault a confirmé, l’automne dernier, la construction d’une future école primaire de 32 classes – qui doit être inaugurée en 2023 – et d’une école secondaire qui pourra accueillir jusqu’à 1256 élèves dès la rentrée 2024.

Ces deux projets majeurs, pilotés par la Société québécoise des infrastructures (SQI), représentent un investissement de plus de 200 M$. La facture de l’école secondaire, à elle seule, grimpera à 169 M$.

La Ville de Québec, de son côté, lancera un grand chantier en juillet prochain pour revoir la configuration de la rue de la Faune aux abords des futurs établissements scolaires, jusqu’à l’autoroute Laurentienne. Le chantier s’étendra aussi sur la portion nord de l’avenue du Zoo.

«Les travaux sont prévus sur deux années, soit en 2021 pour la majeure partie des ouvrages à construire et en 2022 pour terminer les aménagements», a confirmé au Journal la porte-parole de la Ville, Wendy Whittom. «Ces travaux sont coordonnés avec le chantier qui sera réalisé simultanément sur le terrain de l’ancien zoo par la SQI.»

La Ville prévoit notamment de modifier la géométrie du secteur, remplacer le ponceau de la rivière du Berger, reconstruire des infrastructures souterraines sur certaines portions, aménager une nouvelle piste cyclable (entre l’avenue du Zoo et l’autoroute) et des bandes cyclables sur l’avenue du Zoo, installer de nouveaux lampadaires et des feux de circulation, réaménager l’emprise, les trottoirs ainsi que les traverses piétonnes.

Les coûts du chantier piloté par la Ville ne sont pas encore connus. Les détails précis de l’échéancier seront également dévoilés un peu plus tard, lorsque le contrat aura été accordé au terme d’un appel d’offres.

Étude à l’ouest de la Laurentienne

Pour l’instant, la Ville n’a encore rien de concret à annoncer pour une autre portion de la rue de la Faune, celle située à l’ouest de l’autoroute Laurentienne.

En 2019, Le Journal évoquait un possible élargissement de cette route à quatre voies jusqu’à la rue de l’Apogée. L’étude hydraulique – qui permettra de déterminer la faisabilité ou non du projet – est toujours en cours, nous a-t-on fait savoir. « Ce projet est donc toujours au même point que lorsque l’article a été écrit en 2019, soit à l’état embryonnaire », a indiqué Mme Whittom.