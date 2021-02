Un premier cas du variant brésilien de la COVID-19 recensé au Canada

Un premier cas du variant brésilien de la COVID-19 a été détecté au Canada, ont affirmé les autorités sanitaires de Toronto, dimanche.

La personne infectée du variant brésilien revenait d’un voyage récent au Brésil. Elle est hospitalisée à Toronto où le cas a été détecté samedi.

Il s’agit donc du premier cas connu au pays de cette mutation du virus SARS-CoV-2. Cette mutation est source d’inquiétude pour les autorités sanitaires du pays, car son potentiel de contagion semble beaucoup plus élevé.

Le variant brésilien a été détecté pour la première fois au mois de novembre, plus précisément dans la ville de Manaus, en plein cœur de la forêt amazonienne.

En effet, au mois d’octobre, les experts locaux estimaient que 75 % de la population de la ville avait déjà été infectée, ouvrant la porte à un potentiel effet d’immunité de masse. Mais face à une importante recrudescence du nombre d’hospitalisations dans la ville depuis janvier, certains estiment que ce variant est non seulement plus facilement transmissible, mais aussi plus apte à déjouer le système immunitaire de ceux qui ont déjà été infectés.

La santé publique de Toronto confirme par ailleurs que 27 personnes étaient porteuses de différents types de variants dans la ville en date de dimanche.