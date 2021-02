Les Cataractes ont le numéro de l’Océanic

RIMOUSKI | Avec une victoire de 5-2 ce dimanche, les Cataractes de Shawinigan remportaient un 3e match de suite contre l’Océanic dans l’environnement protégé du Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

La séquence victorieuse de l’Océanic s’arrête donc à deux. Tyson Hinds a marqué les deux buts de la formation rimouskoise. Les Cats quittent Rimouski avec une récolte de 11 points sur une possibilité de 12. «Nous avons manqué de gaz. Nous avons été 2e sur la rondelle pendant tout le match. Je suis très content de notre 4e trio [Gaudio-Lambert-Lefebvre] qui a passé tout le match en zone adverse», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui estime que Jonathan Labrie a accordé trois mauvais buts sur quatre.

Des Cataractes intenses en première

Le début de rencontre a été à l’avantage des Cataractes qui se sont imposés grâce à un échec avant soutenu pour prendre les devants 2-0. Tout d’abord, le défenseur Félix-Olivier Chouinard a marqué son premier but de la saison avec un boulet directement de l’enclave qui n’a donné aucune chance au gardien Jonathan Labrie.

En milieu d’engagement, Charles Beaudoin a fait preuve d’une précision chirurgicale pour passer la rondelle au-dessus de l’épaule de Labrie et tout juste sous la barre horizontale pour inscrire son 5e but de la campagne. L’Océanic n’a pas abandonné et la troupe de Serge Beausoleil a réduit l’écart à un but lorsque le défenseur Tyson Hinds (2e) a poussé le retour du tir à bout portant de Luka Verreault derrière le gardien Antoine Coulombe. Jacob Mathieu avait servi toute une passe à Verreault pour amorcer la séquence.

L’Océanic domine dans les tirs... mais pas dans les buts

L’Océanic a dominé 14-7 au chapitre des lancers en deuxième période, mais ce sont les Cataractes qui ont marqué deux fois pendant que leur gardien a été intraitable. Les Cataractes en profité d’un avantage numérique pour porter le pointage à 3-1 lorsque Vasily Ponomarev a complété le bel échange initié par l’ex-Océanic Justin Bergeron et Mavrik Bourque. En fin d’engagement, Isiah Campbell a marqué en infériorité numérique pour chasser Jonathan Labrie de la partie. Ce dernier a accordé quatre buts sur 16 tirs.

En troisième, Beaudoin a inscrit son 2e de la rencontre, en avantage numérique pour hausser l’avance des Cataractes à 5-1. Hinds a complété le travail pour l’Océanic, sur un bel effort de Gaudio.

En bref

Serge Beausoleil a apporté un changement à sa formation alors que l’attaquant Alexandre Lefebvre remplaçait Xavier Ducharme sur le 4e trio. Les autres absents étaient Philip Casault (blessé), Mathis Gauthier et William Dumoulin (retranchés). L’Océanic disputera son prochain match vendredi contre les Olympiques de Gatineau, dans l’environnement protégé du Centre Vidéotron de Québec.