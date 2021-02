On vous envie

Si on nous avait dit qu’un jour, on envierait les résidents d’autres régions parce qu’ils auraient le droit, et pas nous, d’aller au restaurant ou au cinéma, d’aller s’entraîner ou voir un spectacle...

Lorsqu’on habite en zone rouge, comme à Québec ou Montréal, il est impossible de ne pas envier les résidents des six régions en zone orange. Dès demain, ceux-ci verront le couvre-feu étendu jusqu’à 21 h 30, et pourront à nouveau goûter des petits bonheurs de la vie désormais interdits pour bien des habitants de la planète.

Bon, tout cela ne se fera pas en groupe ni dans les conditions normales de la vie d’avant, COVID-19 oblige. Mais vu de nos yeux de confinés, c’est déjà une belle avancée. Vivement qu’on y arrive à notre tour.

Moments surréalistes

La pandémie nous fait d’ailleurs tous vivre des moments surréalistes. Il faut parfois se pincer, même après un an de cette folie, pour croire ce qu’on vit. Avant 2020, on y aurait vu un bon sujet de film de science-fiction, mais jamais un chapitre de nos vies.

Il fallait être naïf ou inconscient.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) en avait après tout traité dans un rapport publié en septembre 2019, appelant le monde à se préparer pour le pire.

On y déplorait notamment des lacunes dans les investissements en recherche et développement. De tels investissements s’avéraient cruciaux pour créer et produire des vaccins et autres médicaments qui permettraient de réagir rapidement en cas de pandémie.

Moins vaccinés

Dommage que les dirigeants du monde entier n’aient pas pris ces cris d’alarme au sérieux. On ne se retrouverait pas au Canada, comme aujourd’hui, à la merci des compagnies pharmaceutiques ni aux prises avec des délais inacceptables pour avoir accès à des vaccins en nombre suffisant.

Les Canadiens figurent désormais parmi les moins vaccinés parmi les pays industrialisés, ce qui fait d’autant plus rager en plein confinement.