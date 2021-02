Photos souvenirs: Jean-Pierre Bergeron

La scène

Photo d’archives

En 1978, il y a plus de 40 ans, alors que le comédien jouait dans la pièce Vendredi soir au Théâtre d’Aujourd’hui. Âgé de 25 ans, Jean-Pierre Bergeron cosignait alors les textes et la mise en scène de cette touchante comédie avec le regretté Ghyslain Tremblay. Cette comédie racontait la lutte d’un premier de classe (Tremblay) et d’un cancre (Bergeron) pour gagner le cœur d’une « grande de 14 ans ».

Solide formation

Photo d’archives

Le jeune homme natif de Jonquière en début de carrière. Il était déjà de la distribution des plus populaires séries de l’époque, dont Rue des Pignons, Quelle famille ! et La Petite Patrie. Diplômé à 19 ans de l’École nationale de théâtre du Canada en 1971, il comptait aussi sur une formation de la prestigieuse école d’Herbert Berghof de New York.

Le gentleman

Photo d’archives

Lors d’une entrevue en 1988, Jean-Pierre Bergeron discutait de son rôle principal dans la pièce Pygmalion, de George Bernard Shaw, le professeur Higgins, un gentleman britannique qui prend le pari de faire d’une vendeuse de fleurs une véritable lady. Si l’on voyait régulièrement le comédien dans plusieurs films et séries d’ici depuis les années 80, il s’illustrait aussi sur les planches.

Dans les deux langues

Photo d’archives

Jean-Pierre Bergeron il y a 15 ans. On pouvait le voir dans la série de Luc Dionne Le Dernier chapitre, mais aussi au cinéma, notamment dans le téléfilm Prom Queen, qui lui valut une nomination aux Prix Gemini. Le comédien a travaillé en français au Québec et en anglais au Canada comme aux États-Unis, plus de 50 rôles en carrière, en plus de prêter sa voix à d’innombrables publicités.

Libéré

Photo d’archives

Il y a déjà cinq ans, Jean-Pierre Bergeron acceptait volontiers le rôle du transgenre Alex devenu Alexa dans la série de TVA Complexe G. Avec son impressionnant gabarit, lui qui jouait souvent des rôles de dur se voyait ravi de changer de casting. Après des années, craintif à l’égard de son métier, il a révélé son homosexualité.

► Jean-Pierre Bergeron est de retour dans la quatrième saison de l’excellente série policière Faits Divers. Il incarne Yvan-Gilles Savard, un original futé qui se livre à une foule d’activités plus ou moins légales et agit comme informateur auprès de l’équipe d’enquêteurs de l’escouade de Mascouche. Cette saison tourne autour d’un cartel mexicain ayant éliminé un mariachi en plein spectacle. Les lundis à 21 h, dès le 15 février, sur ICI télé et sur icitou.tvextra.

► On verra le comédien dans le film de zombies Brain Freeze, mettant notamment en vedette Roy Dupuis. Un thriller où des gens luttent contre des humains contaminés par l’eau fertilisée d’un club de golf. En salle dès que possible.

► Jean-Pierre incarne un journaliste dans l’adaptation québécoise de la série américaine Brooklyn Nine-Nine, réalisée par Patrick Huard, Escouade 99, avec Widemir Normil et Michaël Gouin. Sur Club Illico.

► Le comédien enseigne le jeu d’acteur, les ateliers de formation : Jeu à la Caméra et Voix de Publicité. Voir ateliersjpb.com.