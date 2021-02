Pierre-Luc Dubois fait enfin connaissance avec ses coéquipiers

Après deux semaines de quarantaine, le Québécois Pierre-Luc Dubois a participé à une toute première séance d’entraînement avec les Jets de Winnipeg dimanche.

Acquis des Blue Jackets de Columbus en compagnie d’un choix de troisième tour au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2022 en retour de Patrik Laine et de Jack Roslovic, Dubois évoluait au centre de Kyle Connor et de Trevor Lewis à l’entraînement.

«Ç’a fait du bien d’être finalement sur la glace, a dit Dubois en vidéoconférence après ses premiers coups de patin avec l’organisation manitobaine. En dehors du hockey, c’est amusant d’être dans le vestiaire. Ça semble être un bon groupe de gars. Je me suis beaucoup amusé dans le vestiaire et sur la glace.»

À propos de ses nouveaux ailiers, Dubois n’a eu que de bons mots. Il estime d’ailleurs, après avoir regardé plusieurs matchs pendant sa période de confinement et assisté virtuellement à plusieurs réunions, qu’il cadrera parfaitement dans l’équipe.

«[Connor] est l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. [Lewis] amène cette expérience et il m’aide avec tous les systèmes, il passe bien la rondelle et il travaille très fort.»

«En regardant les matchs, vous voyez comment l'équipe joue, l'identité de l'équipe. Ils sont difficiles à affronter, ils sont gros, ils ont du talent, ils peuvent passer la rondelle et patiner. J'espère que je pourrai entrer dans la formation et aider, a-t-il espéré. Plus vous regardez de vidéos, plus vous vous habituez. Ce n'est pas trop différent de ce à quoi je suis habitué, à part quelques détails.»

Profondeur inégalée

Pour l’entraîneur-chef Paul Maurice, l’arrivée de Dubois permettra à l’équipe de présenter quatre trios équilibrés lors de chaque match. Mark Scheifele, Paul Stastny et Adam Lowry évoluent également au centre présentement pour les Jets.

«Ajouter un joueur de centre comme Dubois, c’est tellement rare, a lancé Maurice. Surtout un joueur aussi jeune et qui a déjà eu une bonne partie de son développement. Nous nous sommes mis à une très bonne situation de profondeur au centre. [...] Nous avons une profondeur au centre maintenant que nous n'avons jamais eue.»

Les Jets disputeront un quatrième match consécutif contre les Flames, mardi soir. Ils ont gagné deux des trois duels.