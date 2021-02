Projet de centre communautaire sur l’ancien site d’Anacolor

La Ville de Québec veut aménager un centre communautaire de 10 M$ sur les terrains de l’ancienne usine Anacolor, à Cap-Rouge, mais elle n’exclut pas non plus une portion résidentielle.

L’administration Labeaume n’a pas encore fait son nid sur un potentiel ensemble résidentiel sur les immenses terrains disponibles, mais, chose certaine, elle a déjà statué sur la construction d’un centre communautaire flambant neuf au cœur du site, a appris Le Journal.

Le projet apparaît noir sur blanc dans un mémoire déposé au ministère des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Aide du provincial

« Le projet est évalué à 10 M$. La construction du centre communautaire de Cap-Rouge s’inscrit dans le cadre de la vision pour la requalification des terrains d’Anacolor », peut-on lire dans le document.

La Ville réclame une aide financière totale de 30 M$ au gouvernement du Québec pour divers projets d’équipements communautaires, incluant celui-là.

Questionnée par Le Journal, la Ville affirme qu’il s’agit d’une « opportunité unique », rappelant que l’actuel centre communautaire de Cap-Rouge – dans l’ancien hôtel de ville – est vétuste.

La réflexion se poursuit toujours sur le sort du vieux bâtiment.

« Avec le nouveau centre communautaire comme pôle principal, la Ville souhaite faire de cet endroit un site citoyen important pour Cap-Rouge, avec des parcs et places publiques le long de la rivière. La Ville a, dès le départ, toujours voulu redonner accès aux berges afin de valoriser cet espace pour le plus grand nombre de citoyens. Une fonction résidentielle dans l’aménagement n’est pas exclue », précise le porte-parole David O’Brien.

Une « bonne nouvelle »

« C’est intéressant comme idée ! », s’est réjoui le président du Conseil de quartier du Cap-Rouge, Louis Martin, à qui nous avons appris l’existence du projet.

« On veut voir les détails mais c’est une bonne nouvelle, surtout que ce terrain-là est situé à un bel endroit alors que l’ancien centre communautaire est dans le milieu de nulle part et qu’on est obligé d’y aller en voiture. Si on rapproche les services des résidents, c’est encore mieux. »

Ce dernier espère aussi que la Ville profitera de cette chance pour aménager enfin une piscine extérieure dans ce quartier, une demande récurrente des résidents qui avaient même déposé une pétition de plus de 1000 signatures au conseil d’arrondissement en 2019.

Anacolor, une entreprise spécialisée dans la peinture de pièces métalliques, a été chassée de la rue Saint-Félix en 2019, en raison de ses émanations malodorantes qui incommodaient le voisinage depuis plusieurs années.

La Ville de Québec a déboursé un peu plus de 2 M$ pour mettre un terme à cette saga en faisant l’acquisition des terrains de l’entreprise, qui a déménagé à Saint-Lambert-de-Lauzon.