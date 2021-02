Quand les agents secrets s’intéressaient au mouvement indépendantiste

Je me souviens que durant la période effervescente des années soixante, toutes sortes de rumeurs couraient à propos d’une possible infiltration d’agents de la CIA au sein du vaste mouvement indépendantiste québécois. Entre autres, au bar-cabaret du chanteur indépendantiste Marc Gélinas, Le Cochon borgne, rue Sainte-Catherine. Tous les soirs, à minuit, on entonnait l’hymne national composé par Gélinas et c’était l’occasion rêvée pour un agent d’infiltration de repérer les plus militants d’entre nous, solennels, debout et le poing en l’air.

Cet intérêt se comprend facilement. Les États-Unis, qui avaient vu, fin des années 1950, la révolution cubaine triompher à une centaine de kilomètres de ses côtes, ne voulaient surtout pas voir se développer, à sa frontière nord cette fois, un foyer révolutionnaire et déstabilisateur. Nous étions devenus intéressants, preuve qu’il se passait quelque chose au Québec, contrairement à Toronto, à Winnipeg ou à Vancouver.

Dans ce quatrième tome de la collection Jean-François Lisée raconte, le journaliste s’intéresse encore à l’histoire récente du mouvement indépendantiste québécois des années 1960-1970, aussi bien pacifique que violent, et plus précisément aux différentes tentatives d’infiltration des services secrets des grandes puissances de l’époque.

La simple lecture de la table des matières a de quoi nous mettre en appétit.

Dans un premier temps, Lisée nous initie aux jeux de coulisses des différents services français du renseignement, comme le SDECE et la DST. On y suit à la piste Philippe Rossillon, un haut fonctionnaire français soupçonné par Trudeau père d’être un agent infiltré dans la francophonie canadienne pour y promouvoir la séparation du Québec.

C’est raconté de vive allure, mais malheureusement on n’apprend rien de nouveau sur la mort de Mario Bachand en banlieue parisienne, en 1971, alors que des rumeurs ont déjà circulé sur le rôle qu’auraient joué dans ce crime sordide les services secrets français mis au courant de la préparation de l’attentat.

Avec le KGB, Lisée nous fait danser la troïka — qui n’est pas une danse bien évidemment, mais un jeu de pouvoir à trois.

Les Russes auraient infiltré les services secrets français pour mousser leur antiaméricanisme. Et le Québec dans tout ça, me direz-vous ? Le « Vive le Québec libre ! » du général de Gaulle s’inscrirait dans cette stratégie. Pour la GRC, « les Soviétiques se servaient du Général pour déstabiliser le Canada et perturber l’Amérique du Nord. [...] Le jeu soviétique serait de travailler sur tous les fronts pour susciter l’apparition non seulement d’un État séparé, mais du plus radical et extrémiste État séparé qu’on puisse imaginer. »

Les espions soviétiques ne servaient donc pas seulement à glaner des informations militaires, scientifiques ou industrielles, mais aussi « à souffler sur les braises du séparatisme ». On n’est pas loin du délire.

Ce point de vue de la GRC ne semble pas partagé par les principaux concernés. Selon Lisée, les Russes préféraient un Canada uni, stable et fort, véritable contrepoids aux États-Unis, pays farouchement antisoviétique. « Si le Québec devenait indépendant, le Canada éclaterait et serait probablement intégré dans l’empire américain, une perspective qu’ils ne chérissaient pas outre mesure », constate-t-il.

Lisée nous replonge ensuite dans les événements d’Octobre 1970, qu’il dissèque comme on le ferait d’un cadavre nauséabond. Aucune place aux sentiments, aux motivations, au projet politique derrière ces événements. Les révolutionnaires ne sont plus que vulgaires terroristes. Il se fait l’écho des rumeurs, des suppositions, des cancans aussi farfelus les uns que les autres, ce qui dilue quelque peu le sérieux de son analyse. Comme cette histoire inutile du chien surnommé Snoopy qui aurait sauvé la face d’un diplomate américain. Là, on s’égare carrément.

Finalement, tout le monde s’entend pour dire que le Québec de ces années de braise a été un vaste théâtre d’opérations pour différents services d’intelligence — ceux du Québec et du Canada, de la France, des États-Unis, de l’ex-URSS et de Cuba —, désireux soit de contrer la « menace séparatiste », soit de suivre de près son développement. Mais tant de grenouillage de flicaille est, à la longue, indigeste. Et on reste quelque peu sur notre faim.

L’énigme québécoise est pourtant claire : un pays souverain. À lire tout de même.

