Quartiers d'ici: s’évader dans sa cour à Lac-Beauport

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Photo courtoisie, Municipalité de Lac-Beauport

Destination de villégiature prisée par les touristes et les résidents de la ville de Québec, Lac-Beauport est le milieu de vie de prédilection des amoureux de sports et de plein air qui s’y établissent. Il s’agit de la municipalité la plus près de Québec à offrir ce cadre à la fois paisible, inspirant et bouillant d’activités, qui séduit les acheteurs en quête d’équilibre entre la vie de famille, les loisirs et le télétravail.

La pandémie et les mesures sanitaires qu’elle impose ont suscité un engouement pour les activités extérieures, les sites de villégiature et le contact avec la nature ces derniers mois. Le confinement et le télétravail, pour leur part, ont créé un besoin d’espace, d’air pur et d’évasion. Lac-Beauport répond justement, en tout points, à cette nouvelle réalité! Vivre dans l’ambiance d’un chalet, à seulement 15 minutes du centre-ville de Québec.

Photo courtoisie, Denis Poulin

Les habitants de Lac-Beauport peuvent certainement se vanter de pouvoir profiter de la nature en pratiquant une multitude de sports, parfois même dans leur cour et ce, en toutes saisons! Enfiler ses patins pour sauter sur l’anneau de glace du lac Beauport, chausser ses skis alpins pour dévaler les pentes du Relais, partir en skis de fond ou en vélo à pneus surdimensionnés sillonner les pistes des Sentiers du Moulin, taquiner la truite à la Pourvoirie du Lac-Beauport... Voilà qu’un aperçu des activités à réaliser. Impossible de s’ennuyer!

Notoriété croissante

Très recherchée pour la qualité de vie qu’elle promet, l’attrait grandissant pour cette municipalité de la couronne verte de Québec a fait grimper les prix des maisons. C’est d’ailleurs à Lac-Beauport que s’est vendue la propriété la plus dispendieuse de l’histoire dans la région de Québec. Nul doute qu’elle fait rêver avec ses espaces extérieurs magistraux, ses 390 pieds linéaires sur le lac avec plage privée et «boathouse», son garage deux fois plus grand qu’un «bungalow», sa cave à vin pouvant contenir 1000 bouteilles, ses quatre foyers et son décor avant-gardiste, pour ne nommer que ces attributs. Un vrai petit domaine!

Photo courtoisie, Denis Poulin

Des gens parmi les plus fortunés de la région de Québec résident ou ont déjà été propriétaires de luxueuses propriétés à Lac-Beauport au fil des années, dont plusieurs hockeyeurs. Simon Gagné, Alex Tanguay, Éric Bélanger et Jonathan Audy-Marchesssault en font partie. Voilà la preuve qu’il s’agit bien d’un véritable terrain de jeux pour les sportifs!

Bien que quatre des cinq propriétés affichant les évaluations municipales les plus élevées de toute la région de Québec s’élèvent en bordure du lac Beauport, il est possible pour les acheteurs de trouver des résidences moins dispendieuses, puisque le prix médian des propriétés dans cette municipalité atteint 400 000$. La maison représente le cœur d’une vie de famille et tous les attraits du Lac-Beauport en font un emplacement de choix pour s’établir.

Mythe ou réalité?

Affirmation: Il faut payer de l’impôt sur le gain en capital, lorsqu’une propriété est vendue moins d’un an suivant son achat. Est-ce un mythe ou la réalité?

Réponse: C’est un mythe. La loi ne requiert aucun minimum, concernant la période de détention du bien. Une personne peut donc acquérir une maison une année, la revendre la même année et la désigner comme résidence principale. Il faut cependant que le motif principal d’achat soit celui d’en faire sa résidence principale.

Taïna Lavoie et Pierre-Olivier Vear nous présentent le profil immobilier des quartiers d’ici, dans l’émission Pleins Feux sur Québec, à TVA.