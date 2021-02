Que se passe-t-il avec Mika Zibanejad?

Les Rangers de New York connaissent un début de saison moyen jusqu’ici et la baisse de régime de l’attaquant Mika Zibanejad constitue une partie de l’explication.

Le joueur de centre avait fait écarquiller bien des yeux durant la dernière campagne avec 75 points, dont 41 buts, en seulement 57 rencontres. Toutefois, l’histoire est différente cette année, car il s’est contenté d’un filet et de deux mentions d’aide en 10 matchs. Aussi, son instructeur-chef David Quinn n’est pas prêt à lui faire porter tout le blâme, surtout que sa préparation a été perturbée par la COVID-19 qui lui a fait perdre une partie du camp d’entraînement. Et c’est sans compter l’absence d’un calendrier hors-concours qui a compliqué la tâche de tous.

«L’une des choses qui s’est passée avec Mika, c’est qu’il a placé la barre au niveau de l’élite, a mentionné le pilote par le biais de propos rapportés par le quotidien "New York Post". Il est l’un des meilleurs joueurs de cette ligue, donc nous le regardons tous. C’est pourquoi on se compare à lui. Certes, il a eu le coronavirus et n’a pu en faire beaucoup avant le début du calendrier. Statistiquement, il n’a pas connu le départ souhaité, autant par nous que par lui-même.»

«Néanmoins, il a effectué des trucs intéressants et tôt ou tard, les points arriveront. Il deviendra le hockeyeur élite que nous avons vu longuement. Ici, ce n’est pas seulement la bonne séquence de l’an passé. Il y a deux ans, il était en train de devenir un joueur de haut niveau.»

Chamboulements

Avec une fiche de 4-4-2, les Blueshirts ont hâte de renouer avec l’action lundi face aux Islanders de New York pour tenter de grimper les échelons de la section Est. Ils auront besoin de l’ancien des Sénateurs d’Ottawa pour ce faire. Zibanejad a évolué au sein du premier trio, mais ses partenaires ont souvent changé en raison des blessures. Cependant, il a retrouvé Chris Kreider et Pavel Buchnevich récemment. Quinn s’attend à des résultats satisfaisants bientôt.

«Il a élevé les attentes non seulement ici à New York, mais dans tout le monde du hockey. Les objectifs sont hauts parce qu’il a bien fait ces deux dernières années. Et nous n’avons pas de doute qu’il atteindra à nouveau ce niveau.»