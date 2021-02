Sans Anthony Mantha, les Red Wings retrouvent leurs ailes

Malgré l’absence d’Anthony Mantha dans leur formation, les Red Wings de Detroit ont freiné une séquence de huit défaites en surprenant les Panthers de la Floride au compte de 4 à 1, à Sunrise.

Marc Staal et Givani Smith ont permis aux visiteurs de prendre une avance de deux filets en période médiane. Après qu’Alexander Wennberg eut réduit l’écart tôt au troisième tiers, Robby Fabbri a porté un dur coup à l’adversaire en capitalisant sur un retour de lancer de Smith dans la zone payante. Vladislav Namestnikov a complété la marque avec moins de trois minutes à écouler.

Le gardien Thomas Greiss a été solide en vertu de 36 arrêts. Detroit n’avait pas gagné depuis le 19 janvier.

Chez les perdants, Jonathan Huberdeau a été blanchi et a conclu avec un différentiel de -2. Chris Driedger a repoussé 33 rondelles.

Pour revenir à Mantha, les raisons de son absence n’avaient pas été précisées au moment d’écrire ces lignes.

Stephenson se charge des Kings

Chandler Stephenson a marqué deux buts, donnant chaque fois l’avance aux Golden Knights, dans un gain de 4 à 3 face aux Kings de Los Angeles, à Las Vegas.

Les deux équipes ont connu un départ effréné au Nevada, inscrivant un total de cinq buts lors des 12 premières minutes de la rencontre. Anze Kopitar et Adrian Kempe, pour les Kings, ainsi que Reilly Smith, Zach Whitecloud et Stephenson, pour les favoris locaux, ont touché la cible.

Jaret Anderson-Dolan a été l’autre buteur des Kings. Tout comme Whitecloud dans l’autre camp, il faisait bouger les cordages pour une première fois en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Robin Lehner a arrêté 29 rondelles dans la victoire. À l’autre bout, Calvin Petersen a fait face à 33 lancers.

Jordan Staal mène la charge pour les «Canes»

Au Nationwide Arena, Jordan Staal a amassé trois points dans un gain de 6 à 5 des Hurricanes de la Caroline sur les Blue Jackets de Columbus.

Le vétéran de 32 ans a d’ailleurs inscrit un but important en troisième période. Profitant d’un avantage numérique, le joueur de centre a habilement fait dévier un tir de la pointe derrière le gardien Joonas Korpisalo.

Staal a également fourni des mentions d’aide sur les buts de ses coéquipiers Dougie Hamilton et Warren Foegele. Brock McGinn, Brett Pesce et Vincent Trocheck ont également touché la cible pour les «Canes».

Chez les Blue Jackets, Patrik Laine a inscrit ses deuxième et troisième filets en trois matchs avec sa nouvelle équipe. Max Domi, Riley Nash et Nick Foligno ont aussi trouvé le moyen de déjouer le gardien James Reimer.

Manque de communication

Par ailleurs, le but de Trocheck est survenu après un hors-jeu. L’entraîneur-chef John Tortorella a décidé de contester la décision, mais un manque de communication entre les officiels et le centre des reprises vidéo à Toronto a mené à la confirmation du but et à une pénalité mineure pour Columbus.

Réalisant l’erreur pendant le deuxième entracte, la LNH a décidé de retirer les 45 dernières secondes du jeu de puissance en début de troisième période. Le but de Trocheck n’a toutefois pas été annulé.