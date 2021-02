Scott Laughton fait de l’ombre à Alexander Ovechkin

Le trio d’Alexander Ovechkin a totalisé quatre buts et 11 points, dimanche à Washington, mais il a été éclipsé par Scott Laughton, qui a réussi son premier tour du chapeau en carrière dans un gain de 7 à 4 des Flyers de Philadelphie face aux Capitals.

Laughton a notamment inscrit les deux premiers filets des visiteurs pour effacer une avance de deux buts de ses adversaires. Il compte ainsi quatre buts depuis le début de la campagne.

Sean Couturier effectuait un retour après avoir raté les 10 dernières parties des siens en raison d’une séparation costo-chondrale. Il a marqué deux fois, faisant notamment bouger les cordages dans une cage déserte en fin de rencontre. Il a totalisé trois points, tout comme son coéquipier Joe Farabee (trois aides). Robert Hagg et James van Riemsdyk ont également touché la cible.

Ovechkin a lui aussi réussi un doublé, en plus de se faire complice de deux autres filets dans la défaite. Il compte ainsi cinq buts et 12 points en seulement huit parties cette saison. Il accuse maintenant un retard de six buts sur Phil Esposito (717 buts) au sixième rang de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Tom Wilson (un but, trois aides) et Nicklas Backstrom (un but, deux aides) ont également fait scintiller la lumière rouge.

Carter Hart a signé la victoire en vertu d’une performance de 32 arrêts. Vitek Vanecek a quant à lui été chassé de la rencontre après le quatrième but des Flyers; il avait été testé 14 fois. En relève, le vétéran Craig Anderson a bloqué six des huit rondelles dirigées vers lui.

À 28 ans, le Québécois Philippe Maillet disputait un premier match en carrière dans la LNH. Utilisé pendant 8 min 02 s, il a été blanchi, effectuant un tir en plus de donner un coup d’épaule pour les Capitals.

Il s’agit d’une troisième défaite de suite pour l’équipe de la capitale américaine, qui aura l’occasion de prendre sa revanche face aux Flyers mardi soir.