Toujours cher d'annoncer au Super Bowl, malgré les désistements

Les publicitaires qui se feront entendre au cours du Super Bowl, dimanche soir, auront déboursé environ 5 M$ par minute d'antenne malgré le désistement de joueurs majeurs de l'industrie.

C'est à tout le moins le montant avancé par le professeur et titulaire de la Chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM, Bernard Motulsky, dans une entrevue accordée à TVA Nouvelle dimanche.

«On parle d'à peu près 5 M$ pour une publicité d'une minute. C'est le tarif qui a été pratiqué l'année dernière et qui est pratiqué encore cette année», a-t-il affirmé.

Toujours grandement attendues – parfois plus que le match –, les publicités de la grande messe du football afficheront un visage différent cette année alors que plusieurs annonceurs majeurs ont décidé de sauter leur tour, une initiative qui, ironiquement, leur sourie.

«On a beaucoup plus parlé de celles qui ne seront pas là que de celles qui seront là. C'est la première fois que ça arrive. Il faut dire que Budweiser, Coke ou Pepsi, par exemple, c'est vraiment les publicités phares. C'est plus difficile cette année de savoir qui vont être les vedettes», a commenté M. Motulsky.

Notons cependant que ces entreprises seront, pour certaines, présentes via des produits de filiales, comme la Bud Light de Budweiser ou l'eau pétillante Bubly de Pepsi.

Selon M. Motulsky, il est difficile d'évaluer le rendement d'une apparition publicitaire au Super Bowl, un rendez-vous qui demeure incontournable. «Oui, il y a un retour, mais le retour, précisément, on ne peut pas l'évaluer dollar par dollar. Ce qu'on sait par contre, c'est que si on n'en fait pas, c'est les concurrents qui vont en faire et ils vont finir par se faire connaître», a-t-il noté.

Rappelons que les publicités américaines ne seront pas diffusées par les réseaux canadiens, exception faite de celles pour lesquelles les entreprises auront acheté un espace publicitaire au pays. Les curieux doivent donc se tourner vers le web pour les visionner.