Un homme et son mystère

C’est le mystère qui justifie l’intérêt persistant. Ou l’acharnement, comme me reprochent les sympathisants de Donald Trump qui aimeraient passer à autre chose. Soyons réalistes, on ne sort pas de quatre années de chaos en s’exclamant simplement : « Ouf, on l’a échappé belle ! »

Le mystère, c’est la politique étrangère qu’a menée Donald Trump. Son successeur a présenté jeudi les grandes lignes des relations qu’il compte entretenir avec le reste du monde. Claires et nettes, « to the point », comme disent les anglais.

Ce n’était qu’un discours au département d’État, mais on y retrouvait des défis précis et des repères vérifiables. L’autoritarisme progresse ; la Chine ambitionne de rivaliser partout avec les États-Unis ; la Russie est déterminée à bousiller les démocraties occidentales.

Le monde à l'endroit

En géopolitique, il n’y a rien de simple. Il est soulageant toutefois de s’entendre sur les faits, sur qui sont les bons (pour citer Joe Biden, « ... les dirigeants de nos alliés proches, dont le Canada, [avec qui] reconstruire le muscle de nos alliances démocratiques atrophié au cours des dernières années... ») et qui sont les méchants, ceux qui tyrannisent, empoisonnent, emprisonnent pour se maintenir au pouvoir.

Pour ces méchants-là, Donald Trump avait une persistante fascination. Un vrai mystère ! À contre-courant de décennies de diplomatie américaine, il affectionnait les dictateurs. « Plus ils sont durs et méchants, mieux je m’entends avec eux. », avouait-il au journaliste Bob Woodward pour son livre Rage.

Prenez Vladimir Poutine, le président de la Russie. C’est une évidence maintenant pour les agences américaines de renseignement, les pirates informatiques russes se sont non seulement attaqués à l’élection présidentielle de 2016, mais ont aussi ciblé tout l’appareil d’État américain en 2020.

Le monde à l'envers

Le Kremlin a fomenté le trouble dans l’est de l’Ukraine, a envahi la Crimée et a armé le président syrien Bachar al-Assad dans sa campagne destructrice contre son propre peuple. En Russie même, les opposants sont harcelés et détenus et leurs leaders, constamment menacés de mort.

La réaction de Donald Trump ? « Poutine et moi nous entendons bien. », a-t-il insisté à la sortie du désastreux sommet d’Helsinki en juillet 2018, « De grands résultats s’en viennent. » Faux, le président russe n’a jamais modéré ses ardeurs déstabilisatrices.

Même attitude énigmatique à l’égard de Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite. La répression de droits humains ne faiblit pas et le wahhabisme, l’islam à la saoudienne, reste toujours aussi intransigeant. La position de Trump ? C’est là-bas qu’il a effectué son premier voyage à l’étranger et il n’a pas cessé de soutenir l’offensive militaire saoudienne au Yémen, en dépit de la catastrophe humanitaire qu’elle a engendrée.

Pire encore, toujours selon les enregistrements de Bob Woodward, il s’est réjoui d’avoir « sauvé » ben Salmane, après que la CIA eut conclu qu’il avait coordonné la mort atroce du journaliste Jamal Khashoggi.

Dans son discours de jeudi, le président Biden s’est engagé à ce que les États-Unis « se réapproprient leur autorité morale ». Sortir le pays d’une politique étrangère nébuleuse et déconcertante, ce sera déjà un gain majeur.

Des regards contradictoires sur le monde

► RUSSIE

Trump :

« Vladimir Poutine et moi, nous nous entendons bien. »

« Il est très brillant. »

« Bien s’entendre avec la Russie est une bonne chose. »

Biden :

« J’ai indiqué au président Poutine, d’une manière très différente de celle de mon prédécesseur, que l’époque où les États-Unis se mettaient en retrait face aux actions agressives de la Russie était révolue. »

► ARABIE SAOUDITE

Trump :

« Il se peut bien qu’il ait eu connaissance de cet événement tragique. Peut-être que oui. Peut-être que non. » (Au sujet de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, commandé, selon la CIA, par le prince héritier Mohammed ben Salmane). Jusqu’à la toute fin, en décembre 2020 avec deux contrats totalisant près de 800 millions $, l’administration Trump a vendu des armes au royaume saoudien. »

Biden :

« Nous mettons fin au soutien américain aux opérations offensives [de la coalition menée par l’Arabie saoudite] dans la guerre au Yémen, y compris les ventes d’armes. »

► CHINE

Trump :

« J’aime beaucoup le président Xi. Je le considère comme un ami. J’ai appris à bien le connaître. C’est un gars fort et dur. »

Biden :

« Nous allons répondre aux abus économiques de la Chine et repousser les assauts contre les droits humains, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale. »