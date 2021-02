Une séquence réellement impressionnante pour le Jazz

L’arrière Donovan Mitchell a récolté 27 points et 11 mentions d’assistance pour mener le Jazz de l’Utah vers un gain de 103 à 95 contre les Pacers, dimanche, à Indianapolis.

Mitchell a failli réussir un triple-double, car il a ajouté neuf rebonds dans la 15e victoire en 16 parties des siens. Avec une fiche de 19-5 et quatre triomphes consécutifs, la formation de Salt Lake City demeure au sommet de l’Association de l’Ouest.

Rudy Gobert a également réussi un double-double avec 16 points et autant de ballons saisis sous le panier. Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson ont respectivement totalisé 18 et 17 points.

Dans le camp adverse, Domantas Sabonis a été le plus productif avec une vingtaine de points. Les Pacers (12-12) avaient amorcé la journée au cinquième rang de l’Est, tandis que les Raptors de Toronto (10-13) occupaient le huitième.

Autre résultat

Au Madison Square Garden, Bam Adebayo (24 points et 11 rebonds) et Jimmy Butler (17 points et 10 rebonds) ont réalisé un double-double pour permettre au Heat de Miami de vaincre les Knicks de New York 109 à 103.