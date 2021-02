300 000 écoliers danois de primaire de retour en classe

Au Danemark, près de 300 000 élèves d’écoles primaires sont retournés en classe lundi après cinq semaines de télé-enseignement, marquant le premier assouplissement des règles anti-Covid drastiques dans le pays nordique.

Cette rentrée particulière a lieu dans des conditions sanitaires renforcées, les classes ne devant pas se mélanger pour éviter les brassages.

Ainsi, les repas doivent être pris en classe, mais le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves et les enseignements.

AFP

« J’ai juste hâte de revoir mes amis et mon institutrice, puis j’ai hâte de me débarrasser de ma famille », a confié Charlie Boll Østergaard, un écolier de Copenhague en 3e année de primaire interrogé par le journal Jyllands-Posten.

Le pays nordique et ses 5,8 millions d’habitants sont soumis à un régime de semi-confinement depuis Noël. Commerces non essentiels, bars et restaurants, lieux culturels, collèges, lycées et université sont notamment fermés et il est interdit de se réunir à plus de cinq.

Malgré le ralentissement du nombre de nouveaux cas, il n’est pas question de lever les restrictions en cours.

« Les élèves plus âgés pourront retourner à l’école lorsque nous aurons un contrôle complet de l’épidémie », a affirmé la cheffe du gouvernement Mette Frederiksen lors de la visite d’un établissement scolaire, sans donner plus de précision sur le calendrier.

« Bien qu’en surface les chiffres semblent bons au Danemark, la mutation britannique est là et sera bientôt la plus dominante », a-t-elle dit.

Le Danemark recensait dimanche 435 nouveaux cas, portant le total à 202 306. Plus de 2 200 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie.