Aide financière appréciée

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis, le 4 février dernier, pas moins de 130 000 $ en bourses individuelles à 47 étudiants(tes)-athlètes émérites. Vingt-deux récipiendaires ont reçu une bourse d’excellence académique (4000 $) qui récompense les étudiants-athlètes qui ont maintenu une moyenne de 80 % et plus dans leurs études récentes, alors que 25 lauréats ont reçu la bourse de soutien à la réussite académique et sportive (2000 $), qui encourage la bonne conciliation du sport et des études. Parmi les récipiendaires, notons : Étienne Briand (Judo – 81 kg) de Sept-Îles ; Mélaurie Boivin (Patinage artistique) de Desbiens ; Liliane Gagnon (Ski de fond) de Charlesbourg ; Aurélie Jacob-Verreault (Basketball en fauteuil roulant) de Saint-Nicolas ; Kaylee Koehler (Ski acrobatique, bosses) de Québec ; Mathieu Lelièvre (Parahockey) de Donnacona. Sur les photos : Antoine Briand (Ski de fond) de Beaupré et Pierre-Luc Poulin (Canoë-kayak de vitesse) de Lac-Beauport.

Le café Sumatra, de Café William, vient de percer le marché canadien en s’installant dans tous les entrepôts Costco du pays et sur costco.ca., ce qui représente un grand pas pour la communauté indonésienne en développement. La culture du café représente une grande partie de l’économie de l’île équatoriale, alors qu’en 2019 seulement, Café William a remis près de 1 M$ en primes Fairtrade et biologique pour son produit SUMATRA. Avec l’expansion du marché au niveau canadien, l’entreprise projette que des primes encore plus substantielles seront versées aux producteurs du Sumatra dans la prochaine année pour l’investissement dans des projets de développement social, environnemental et économique de leur choix. Fondé en 2003, Café William, torréfacteur québécois axé sur la production de cafés biologiques et équitables, soutient Fairtrade Canada depuis sa fondation. « Le bien-être des membres de la grande famille Café William, d’un bout à l’autre du globe, est au cœur de notre entreprise », d’expliquer Rémi Tremblay (photo), PDG de Café William.

Une association plus forte

Le président de l’Institut de gouvernance numérique (IGN), Jean-François Gauthier, me fait part des nominations de Me Charlaine Bouchard et de Mario Albert (photos) sur le conseil d’administration de l’IGN. Élus à l’assemblée générale annuelle s’étant tenue récemment, leurs feuilles de route impressionnantes font de ces nominations une association plus forte que jamais. Charlaine Bouchard est notaire et professeure titulaire en droit de l’entreprise à la Faculté de droit de l’Université Laval depuis 1998. Elle agira à titre de secrétaire pour l’IGN. Mario Albert a, quant à lui, débuté sa carrière au ministère des Finances du Canada. De 2017 à 2020, il s’est joint à La Capitale Assurance et services financiers, à titre de vice-président exécutif à l’assurance collective. À l’IGN, il sera trésorier sur le conseil d’administration.

Anniversaires

Frédéric Théberge (photo), gestionnaire principal et professionnel du club de golf Lac Saint-Joseph, 45 ans... Charlie Woods, fils de Tiger Woods, 12 ans... Serge Poulin, retraité du Musée de la civilisation à Québec... Catherine Roberge, ex-judoka québécoise, 39 ans.... Manuel Osborne-Paradis, ex-skieur canadien de la Coupe du monde, 37 ans... Kirk Muller, joueur de hockey (1984-2003) avec le Canadien de 1991 à 1995 et entraîneur associé avec Montréal, 55 ans... John Grisham, auteur américain de romans à succès, 66 ans... Jean Provencher, historien québécois, 78 ans... Nick Nolte, acteur américain de cinéma, 80 ans... John Williams, chef d’orchestre et compositeur américain, 89 ans.

Disparus

Le 8 février 2020 : Robert Conrad (photo), 84 ans, acteur américain connu pour son rôle dans les séries télévisées Les mystères de l’Ouest et Les Têtes brûlées... 2019 : Robert Ryman, 88 ans, peintre américain... 2017 : Peter Mansfield, 83 ans, physicien britannique, Prix Nobel de médecine (2003)... 2016 : Violette Verdy, 82 ans, danseuse, chorégraphe et ancienne directrice du ballet de l’Opéra de Paris... 2015 : Gilles Rhéaume, 63 ans, militant nationaliste québécois et un ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal... 2014 : Claude Desjardins, 73 ans, restaurateur de Québec (Beaugarte, Pied de la Tour, Fabrique du Smoke Meat)... 2013 : James De Preist, 76 ans, chef de l’Orchestre symphonique de Québec de 1976 à 1983... 2011 : Joseph Belzile, 96 ans, ex-chef du Service des incendies de Rimouski... 2010 : Me Jacques Villeneuve, 67 ans, juriste de Caïn Lamarre, Casgrain Wells... 2007 : Anna Nicole Smith, 39 ans, ex-mannequin et actrice, Playmate de l’année en 1993.