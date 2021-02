Le Royal Beauport se joint à la PLSQ

Couronné de succès à de multiples reprises sur la scène nationale, le Royal Sélect de Beauport fait le saut dans la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ), le plus haut niveau du sport de la province, en vue de la prochaine saison qui doit démarrer au printemps.

Deux ans après la disparition du Dynamo de Québec par manque de financement, la région de la Capitale-Nationale se retrouve donc de nouveau représentée dans ce circuit semi-professionnel qui compte 10 équipes, masculines et féminines. Le club de Beauport évoluera dans les deux divisions.

Instigateur du projet et directeur technique du Royal Sélect, Samir Ghrib jubilait à la suite de l’annonce. « C’est une magnifique journée et c’est une bonne nouvelle pour notre club et pour toute la région de Québec », a lancé l’homme de soccer qui prendra les commandes de l’équipe comme entraîneur-chef.

Projet unificateur

Initialement, à la suite de l’obtention de la licence nationale en décembre dernier, Beauport espérait joindre la PLSQ en 2022, considérée comme la troisième division après la MLS et la Première ligue canadienne. Mais la recherche de financement s’est tellement bien déroulée que Ghrib a pu aller de l’avant avec l’expansion dès l’été prochain.

« C’est paradoxal de trouver du financement en pleine pandémie, mais je suis tombé sur des personnes qui ont cru à la vision que je leur ai proposée. Ils seront présentés plus tard. Le projet de reconnaissance nationale du club donne un sens à cette candidature », a souligné Ghrib, qui conservera ses fonctions avec le club masculin du Rouge et Or parallèlement à son nouveau rôle.

L’équipe masculine sera aussi dotée de son club réserve. Depuis 2009, le Royal Sélect a mis la main sur 11 médailles en championnats canadiens (U16 à senior) alors que la mouture féminine senior a remporté le titre national en 2019.

Profondeur

« Nous sommes le plus gros club AAA de la province, on avait cette profondeur-là pour le faire. On a fait nos preuves et il était temps pour nous de franchir un autre cap pour nos joueurs », a-t-il expliqué.

Ghrib ne craint d’ailleurs pas que la qualité des effectifs inférieurs du Royal Sélect soit affectée par l’entrée en PLSQ.

« On ne peut qu’avoir que quatre joueurs universitaires en PLSQ [...]. Le AAA aura toujours assez de joueurs. C’est une vision totale avec nos deux nouveaux clubs U13-U14 pour faire rêver nos jeunes d’atteindre le plus haut niveau, et éventuellement, si Québec se dote d’une équipe de la CPL, on pourrait en être le club réserve. »