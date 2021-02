COVID-19 : surmortalité de 12 000 personnes de janvier à novembre 2020

Le nombre de décès de janvier à novembre 2020 était environ 5 % plus élevé que prévu en l’absence de pandémie de COVID-19 au pays, ce qui représente un excédent de 12 067 décès, a rapporté lundi Statistiques Canada.

Alors que la première vague a été particulièrement meurtrière chez les personnes âgées de 65 ans et plus, la surmortalité chez les personnes de 45 ans et moins a été saisissante lors de la deuxième vague, en automne.

Statistiques Canada souligne qu’en raison de la pandémie, entre la mi-septembre et le mois de novembre, les personnes de 65 ans et plus représentaient 63 % des décès en surnombre, alors qu’entre mars et juin, le chiffre s’élevait à 85 %.

À l’inverse, les Canadiens de moins de 45 ans représentaient 4 % des décès en surnombre liés à la COVID-19 au printemps, contre 16 % en automne. Cependant, le nombre absolu reste faible au regard du nombre total de morts, puisqu’on estime que 50 décès sont attribuables à la COVID-19 dans ce groupe d’âge depuis le début de la pandémie.

«La surmortalité chez les personnes de ce groupe d'âge plus jeune a été observée depuis mai et touche principalement les hommes, explique-t-on. De mai à novembre, on estime à 8 764 le nombre de décès chez les Canadiens de 0 à 44 ans, ce qui correspond à un excédent de 1 691 décès. Les hommes représentaient 77 % de ces décès en surnombre et, dans l'ensemble, ont connu un nombre de décès supérieur de 25 % aux prévisions au cours de cette période.»

Le nombre total de décès en 2020, toutes causes confondues, est estimé à 259 836, alors que le nombre de décès s’était élevé à 244 375 décès en 2018 et 243 551 en 2019 durant la même période.

Sans surprise, la COVID-19 a été un facteur déterminant dans la surmortalité affichée lors de l’année 2020, où elle est liée, de janvier à décembre, à 15 650 décès. Cela fait de la COVID-19 la troisième maladie la plus meurtrière à l’échelle du pays, alors que le cancer et les maladies du cœur restent tous deux les causes les plus importantes de décès dans la population canadienne.

«Cette tendance a également été observée aux États-Unis où seules les deux principales causes de décès en 2019, soit les maladies du cœur et le cancer, ont été plus meurtrières que la COVID-19», explique Statistiques Canada.