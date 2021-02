Jeff Petry parmi les plus méritants de la semaine

Le défenseur du Canadien de Montréal Jeff Petry a été choisi la troisième étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey, lundi.

Le numéro 26 a aidé la troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien à remporter trois de ses quatre parties. Il a récolté quatre buts et deux mentions d’aide, tout en conservant un différentiel de +7. Le vétéran a notamment obtenu trois points dans les deux rencontres face aux Canucks de Vancouver, lundi et mardi, en plus d’ouvrir la marque durant le duel de samedi contre les Sénateurs d’Ottawa.

Cette saison, Petry a totalisé 14 points, dont six filets, en 12 sorties. Il présente une fiche de +14, la meilleure du circuit et la même que son coéquipier Joel Edmundson.

Les première et deuxième étoiles ont été décernées respectivement à David Pastrnak, des Bruins de Boston, et Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago. Les deux hommes ont conclu la semaine avec chacun sept points.