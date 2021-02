La Couronne porte en appel la sentence du meurtrier Ugo Fredette

La Couronne espère toujours que le meurtrier Ugo Fredette écope d’au moins 50 ans d’incarcération pour avoir tué sa conjointe et un aîné, si bien qu’elle a porté l’affaire en appel, au cas où la Cour suprême rétablit les peines cumulatives dans les dossiers de meurtres.

« Une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans [...] est juste et appropriée et doit être imposée à [Fredette] », peut-on lire dans l’avis d’appel déposé ce lundi par le procureur de la Couronne Me Steve Baribeau.

Fredette, 45 ans, avait écopé en janvier dernier de la prison à vie, pour les meurtres de Véronique Barbe et Yvon Lacasse survenus en septembre 2017.

Incapable de supporter sa rupture avec Mme Barbe, il l’avait poignardée dans la résidence familiale de Saint-Eustache, et ce en présence d’un enfant de 6 ans. Fredette avait alors pris la fuite, lors de laquelle il s’en était pris à un aîné pour lui voler sa voiture. L’assassin s’était débarrassé du cadavre d’Yvon Lacasse dans un boisé des Laurentides.

Sa fuite avait pris fin en Ontario, à la suite d’un important déploiement policier.

Cumul des peines

Coupable de deux meurtres au premier degré, Fredette avait automatiquement écopé de la prison à vie. Or, il restait à déterminer la période à purger avant que Fredette puisse demander une libération conditionnelle.

Or, si le Code criminel permettait le cumul de cette période lorsqu’il y a plus d’un meurtre, la Cour d’appel avait invalidé cet article de loi dans l’affaire Alexandre Bissonnette, qui avait commis une tuerie à la mosquée de Québec. Face à cela, la cour n’avait pas eu le choix que d’imposer 25 ans minimum à Fredette, contrairement à 50 ans tel que le réclamait la Couronne.

« Le message que ça envoie, c’est : “Tuez-en un, deux ou trois, ça va être 25 ans.” Finalement, ce qu’on entend, c’est qu’il a eu 25 ans pour le meurtre de Véronique Barbe, et rien pour avoir tué mon père, qui est mort pour rien », avait d’ailleurs commenté Jennifer Lacasse, la fille de M. Lacasse, après la sentence.

La Couronne dans le dossier Bissonnette a toutefois porté cette cause en Cour suprême, en demandant de rétablir le cumul des peines dans les affaires de meurtre. Et si jamais le plus haut tribunal du pays accepte, Me Baribeau demande à ce que le même traitement soit servi à Fredette.

Il serait toutefois étonnant qu’une décision soit rendue d’ici la fin de l’année.