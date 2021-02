Les cafés Second Cup deviendront québécois

Foodtastic poursuit sa croissance et s’apprête à acquérir la quasi-totalité des actifs de Second Cup Café & Cie auprès de la société Aegis Brands. Cette transaction implique 190 succursales au pays.

«La marque Second Cup est établie au Canada depuis près de 45 ans, et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Foodtastic», a indiqué le président et chef de la direction, Peter Mammas, qui souhaite déménager le siège social de la chaîne au Québec, si tout va bien.

Il s’agira d’une deuxième transaction d’envergure en l’espace de quelques mois pour Foodtastic. En décembre, la compagnie québécoise avait mis le grappin sur les Rôtisseries Fusée, qui comptent 21 restaurants franchisés.

Pour réaliser l’acquisition de Second Cup, Foodtastic devra débourser 14M$ et assumer les dettes des baux. La transaction prévoit également une clause d’indexation sur les bénéfices futurs, basée sur les redevances provenant de certains cafés ouverts après la clôture.

Au cours des prochaines années, la direction souhaite «moderniser» la marque et lui faire prendre plus d’expansion au Canada. Actuellement, on retrouve une quarantaine de ces cafés au Québec.

«Nous voulons la faire grandir», a avancé M. Mammas. «Il y a plusieurs changements qu’on va regarder. Au Québec, on peut avoir une forte expansion. On peut facilement atteindre 80 points de vente», estime-t-il.

Ce dernier avoue ouvertement vouloir faire concurrence au géant Starbucks, qui a fermé plusieurs succursales au cours des derniers mois. Il espère que les Québécois achèteront davantage de cafés provenant d’une compagnie d’ici.

Des 190 restaurants du groupe au Canada, une vingtaine sont corporatifs. Les autres sont des franchisés. Précisons que la transaction ne comprend pas les points de vente Second Cup à l’extérieur du pays.

D’autres transactions

D’ici la fin de l’année, Foodtastic promet déjà de réaliser d’autres acquisitions. Quatre dossiers sont sur la table. La direction affirme avoir environ 85M$ pour compléter ses prochaines emplettes.

«On devrait être capables de conclure au moins deux des quatre transactions», a indiqué M. Mammas. «On s’intéresse à tous les secteurs dans la restauration où nous ne sommes pas présentement, comme les déjeuners ou les sushis», conclut l’homme d’affaires.

Les actionnaires d’Aegis Brands doivent maintenant approuver la vente de Second Cup. Une assemblée extraordinaire est prévue en mars.

Foodtastic possède notamment les bannières Au Coq, Rôtisseries Benny, La Belle et La Bœuf, L’Gros Luxe, Chocolato, La Chambre, Monza, Carlos & Pepe’s, Souvlaki Bar et Nickels. Le groupe compte plus de 130 restaurants avec des ventes totales annuelles de plus ou moins 240M$.