Lettre à notre belle relève en tourisme

Chers étudiant.es,

Chère relève du domaine du tourisme,

Depuis plusieurs décennies, notre école s’est donné la mission de former et d’accompagner les passionnés de l’accueil dont vous faites partie, dans la poursuite de leurs rêves. Au fil de ces derniers mois difficiles, vous nous avez rendus fiers. Comme beaucoup d’étudiants, vous avez déjà traversé de deux à trois sessions hors du commun avec énormément de courage. Vous avez fait preuve de résilience, de débrouillardise, de motivation et surtout, vous avez su compter les uns sur les autres. Quelle victoire!

Alors que cette nouvelle session scolaire est bien amorcée, nous aimerions vous rappeler une chose importante : malgré la pandémie qui a chambardé profondément notre industrie et toute notre société, votre carrière n’est pas compromise, bien au contraire. Le monde changera certes, mais votre formation, vos compétences, votre créativité et votre ténacité vous aideront à prendre votre place dans cette nouvelle réalité.

La relance

Vous savez quoi? Il y aura une relance. Rappelons qu’avant la pandémie, nos secteurs connaissaient une grave pénurie de main-d’œuvre. Le monde entier rêve du jour où nous pourrons à nouveau partager un repas à une bonne table, découvrir de nouvelles destinations ou vibrer avec une foule lors d’un grand événement. Imaginez à quel point on aura besoin de vous. Qui plus est, se cache derrière ces beaux défis une opportunité de rendre notre industrie encore meilleure. Le futur est vôtre; à vous de l’inventer.

À ceux qui gradueront et accéderont au marché du travail dans les prochains mois et années, vous serez aux premières loges d’une grande reconstruction. Vous douterez peut-être de vos capacités à faire face à l’ampleur de la tâche ou même, de la pertinence de votre choix de carrière. Vous vous demanderez peut-être : « Dois-je rester dans ce domaine? ». Nous vous répondons : « N’hésitez pas une seconde! ».

Les entreprises renouvelées auront besoin de vos si belles têtes remplies d’idées. Les opportunités de trouver des emplois stimulants seront nombreuses. À vous de foncer et de saisir la chance de naître professionnellement en même temps qu’émergeront de nouveaux projets et modèles d’affaires.

Persévérez!

À ceux qui hésitent à se lancer dans une formation en tourisme, en hôtellerie ou en restauration, persévérez dans la poursuite d’une instruction solide, pertinente et polyvalente. Faites-nous confiance : les connaissances acquises dans nos programmes permettent d’accéder à de meilleurs emplois, tout en suivant vos passions. Plus que jamais, nous aurons besoin de travailleurs, de gestionnaires, d’entrepreneurs agiles, innovants et polyvalents et la valeur de votre formation n’en sera que plus grande. Vous avez ici l’occasion de devenir des agents de changement!

Vous n’êtes pas seuls! Nous sommes nombreux à vous préparer à relever ces défis stimulants. Professeurs, coordonnateurs, directeurs, employés et professionnels. Nous sommes tous là pour vous réitérer nos encouragements, notre fierté et notre amour. Notre institution tire sa force de votre vitalité, et l’engagement des individus qui la composent se nourrit de votre réussite.

L’éducation, c’est la liberté.

Photo courtoisie, ITHQ

Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ,

François Pageau, professeur à l’ITHQ et 373 professeurs de l’ITHQ, membres du personnel et fournisseurs de service