MLS : les joueurs approuvent la nouvelle convention collective

L’Association des joueurs de la Major League Soccer (MLS) a annoncé que ses athlètes avaient voté en faveur de l’entente négociée entre le circuit et le syndicat concernant une nouvelle convention collective, lundi.

Le regroupement n’a toutefois pas donné de détails concernant ce nouveau contrat de travail dont les négociations se sont conclues vendredi dernier.

«[Nous] voulons remercier notre conseil exécutif et notre comité de négociation qui ont travaillé extrêmement fort lors des six dernières semaines pour représenter et protéger les intérêts de leurs coéquipiers», a écrit l’Association des joueurs dans un communiqué.

«Les joueurs de la MLS ont fait d’énormes sacrifices et ont fait face à de gros défis dans la dernière année, afin de continuer d’effectuer leur travail durant cette période difficile pour tous.»

Rappelons que la dernière convention collective de la MLS avait été approuvée en janvier 2020, mais la pandémie de COVID-19 avait provoqué des bouleversements importants. Le circuit Garber avait d’ailleurs invoqué la clause de force majeure pour que les modifications à celle-ci soient apportées.

Vendredi, la MLS a indiqué que l’entente serait prolongée de deux ans et qu’elle s’engageait à garantir 100 % des salaires de ses athlètes, malgré les immenses pertes financières encourues depuis le début de la pandémie.

Pour que le nouveau contrat de travail soit officialisé, la MLS doit également approuver ses nouvelles clauses.

La meilleure ligue de soccer en Amérique du Nord prévoit amorcer sa campagne 2021 le 3 avril prochain. Il reste encore plusieurs dossiers à régler, dont le sort des équipes canadiennes comme le CF Montréal.