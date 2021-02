Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 9 février:

«Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants»

Trois amis quarantenaires ont des relations amoureuses différentes. L’un a une union pour le moins tendue, l’autre est volage alors que le dernier trompe sa femme. Or, celle-ci est au courant de l’adultère... Long métrage français mettant en vedette Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat.

Mardi, 10 h, ARTV.

«L’académie électrique du Guide de l’auto»

Dans ce rendez-vous animé par Patrick Benoît, on fait la part belle aux véhicules électriques, sans pour autant négliger la puissance et la vitesse. Le comédien Fabien Cloutier a tout un défi à relever à bord d’un gros autobus scolaire: coiffer le fil d’arrivée avant Paul Houde.

Mardi, 19 h, TVA Sports.

«Dans la tête de....»

Documentaire s’intéressant aux préoccupations qui habitent un politicien après une victoire aux élections. On se penche sur les effets négatifs liés au pouvoir, des éléments qui peuvent peser lourd dans une carrière et aux façons permettant d’être en contact avec la population.

Mardi, 20 h, TV5.

«Sur la piste du Marsupilami»

C’est en Palombie (un pays fictif d’Amérique latine) qu’un reporter fera la découverte animale du siècle: il rencontrera le mythique Marsupilami. Grâce à un guide local, il sera entraîné dans une multitude d’aventures jalonnées de surprises. Comédie française portée par Alain Chabat et Jamel Debbouze.

Mardi, 20 h, Yoopa.

«Rue King»

Le souper meurtre et mystère qu’a décidé d’organiser Marie-Ève pourrait générer plusieurs belles choses. En plus de permettre une augmentation de la clientèle du café, la soirée pourrait raviver la flamme entre Mehdi et Sophie et, qui sait, offrir le privilège à Pier-Luc de connaître sa future amoureuse...

Mardi, 21 h 30, TVA.

«Affrontement au supermarché»

Pour la finale, les juges veulent goûter au meilleur repas terre et mer, après une virée au marché de Bristol Farms, à Calabasas, en Californie. Afin de couronner un gagnant, on demande aux deux chefs encore dans la compétition d’épater en réaliser un dessert d’été.

Mardi, 22 h, Zeste.

«Format familial»

Quel est le rôle d’une belle-mère et quels sont ses défis? Bianca Gervais s’entretient avec deux d’entre elles. On aborde les relations amoureuses du point de vue des adolescents et on est témoin de la montée de lait de Chantal Fontaine quand il est question de grands-mamans gâteaux.

Mardi, 23 h, Télé-Québec.