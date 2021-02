Réflexion d’une grand-mère en confinement

Ma chère Louise, je vous lis depuis vos débuts. Votre saine analyse des récits de vie qui vous sont confiés trouve toujours en vous le chemin du cœur, et ce que vous répondez me plaît.

À l’aube de mes quatre-vingts ans, je suis confinée depuis mars 2020 dans ma modeste chambre d’une résidence pour personnes âgées où je dors dans un lit qui risque d’être le lit de ma mort. Mais j’arrête ici la tristesse. Pour faire changement avec les lettres que vous recevez régulièrement, je voudrais témoigner que ma vie qui s’enfuit est quand même encore bourrée de petits cadeaux qui en valent la peine.

Par exemple, quand je réussis à soutirer un sourire au personnel sous-payé qui s’occupe de nous, particulièrement du responsable débordé de travail qui est récipiendaire de toutes les plaintes des résidents, et bien je le reçois comme une victoire personnelle, et cela suffit à me mettre le cœur en joie.

Honnêtement, et c’est peut-être sévère de ma part de penser comme je pense, mais je ne comprends pas qu’il y ait tellement de gens qui se plaignent d’être maltraités, de s’ennuyer, de dépérir, pour finalement déprimer au maximum en se disant que la vie n’a plus rien à leur offrir. Eh bien NON, que je me dis à moi-même ! Et la respiration que tu viens de prendre et qui te garde en vie, ça ne compte pas dans la balance de ton évaluation ? Surtout quand on sait à quel point chaque respiration est un cadeau qui nous est fait ? Comment se fait-il qu’on soit incapable de l’apprécier à sa juste valeur ?

Oui, je l’admets, c’est vrai que la solitude est parfois lourde. Mais c’est tout aussi vrai qu’on peut « la meubler » comme on le désire, selon la bonne vieille expression. Pensons juste aux tonnes de bons souvenirs que notre âge nous a permis d’accumuler, à ce temps libre qu’on peut occuper à les cajoler ces souvenirs en se les remémorant. Ça s’appelle prendre soin de ses souvenirs. S’ennuyer, c’est normal, mais en souffrir ? Non, très peu pour moi !

Marie-Thérèse

Cela s’appelle prendre la vie du bon côté et je vous en félicite. Cela s’appelle aussi revenir à la source même de l’existence pour en apprécier la valeur intrinsèque. On pourrait tout aussi bien dire que votre vie spirituelle passe par le sens que vous donnez à la banalité du quotidien et qui vous remplit l’âme de paix. De là votre si bon état moral !