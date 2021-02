Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Qui choisiriez-vous comme le plus grand athlète de l’histoire du Québec?

1. Maurice Richard : 27 %

2. Guy Lafleur : 18 %

3. Jean Béliveau : 16 %

4. Laurent Duvernay-Tardif : 15 %

5. Georges St-Pierre : 10 %

6. Mario Lemieux : 8 %

7. Patrick Roy : 8 %

8. Gilles Villeneuve : 7 %

9. Louis Cyr : 6 %

10. Mikaël Kingsbury : 5 %

11. Alexandre Despatie : 5 %

12. Joannie Rochette : 4 %

13. Chantal Petitclerc : 4 %

14. Bruny Surin : 4 %

15. Les sœurs Dufour-Lapointe : 4 %

16. Henri Richard : 3 %

17. Jacques Plante : 3 %

18. Sylvie Fréchette : 3 %

19. Eugenie Bouchard : 3 %

20. Martin Brodeur : 2 %

21. Gaétan Boucher : 2 %

22. Marianne St-Gelais : 2 %

23. Jacques Villeneuve : 2 %

24. Alexandre Bilodeau : 2 %

25. Jean-Luc Brassard : 2 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs athlètes préférés. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 9 au 11 janvier 2021 sur la base des athlètes les plus mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à 3 athlètes. Seuls les 25 athlètes les plus populaires sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Nous avons quatre catégories d’athlètes dans ce baromètre. Le premier, c’est le mythe, les plus grands que nature comme le décrit si bien Joseph Facal dans sa chronique. C’est Richard, Lafleur, Béliveau et Cyr. Le deuxième, c’est le surdoué, à la Duvernay-Tardif, St-Pierre, et Kingsbury. Le troisième, c’est l’olympien à la Despatie, Surin, Dufour-Lapointe, Fréchette. Le quatrième, c’est le courageux, ceux qui ont réussi de grands exploits, à la Petitclerc et Rochette.

La surprise

Les plus grands athlètes, pour les Québécois, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs. Sinon, les premiers seraient Lemieux, Brodeur et Villeneuve. Non, les plus grands, ce sont ceux auxquels on s’est identifié et qui nous ont fait vibrer. Ceux dont les réussites sont aussi les nôtres.

La tendance

Le baromètre n’ignore pas tant des athlètes en particulier que des sports en entier. Où sont nos grands boxeurs ou lutteurs comme Gatti, Hilton, Pascal, ou même Johnny Rougeau ? Et nos grands olympiens comme Alex Harvey, Annie Pelletier, Nicolas Gill ? Et nos joueuses de hockey féminin comme Marie-Philip Poulin, Kim St-Pierre et Caroline Ouellette ?

Des athlètes plus grands que nature

Joseph Facal, Le Journal de Montréal

Ces résultats n’ont rien d’étonnant. Ils sont révélateurs de qui sont les Québécois et de comment fonctionne l’esprit humain. Je m’explique.

D’abord, cinq des sept premiers rangs sont occupés par des joueurs de hockey, ce qui montre la profondeur des racines de ce sport chez nous.

Ensuite, les trois premiers rangs sont détenus par des individus qui ne sont plus seulement des sportifs, mais sont devenus des mythes, y compris un Guy Lafleur toujours vivant.

Or, le personnage mythique n’est pas un simple mortel comme vous et moi. Il est une sorte de demi-dieu, de surhumain.

Ça ne veut pas dire que le personnage mythique est sans défauts. Icare manque de modestie. C’est pour cela que les dieux le punissent en faisant fondre ses ailes quand il s’approche trop du soleil.

Mais le personnage mythique a quelque chose de magique, de surnaturel.

Ce n’est pas un hasard non plus si les trois premiers au classement – Richard, Lafleur et Béliveau – ont cessé de jouer il y a longtemps.

Le temps efface les détails pour ne laisser que l’essence. Quand le personnage est aimé, on ne retient que les qualités.

Leur renommée en dit long aussi sur notre nostalgie. Richard, Lafleur et Béliveau renvoient à une époque où le Canadien dominait et où l’on pouvait dire qu’il y avait au moins une chose dans laquelle les Québécois étaient les meilleurs au monde.

Laurent Duvernay-Tardif, au 4e rang, marque des points sur tous les tableaux.

Il jouit de l’hypermédiatisation de notre époque. Il est le petit gars de chez nous qui s’est imposé aux États-Unis. C’est un pionnier puisqu’il est le premier Québécois à remporter le Super Bowl.

Il a un cerveau en plus de ses muscles. Il est instruit, gentil, approchable et a un métier prestigieux. Et on ne l’a pas vu décliner sous nos yeux. Le gendre parfait. Quoi de plus ?

