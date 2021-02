Tuerie en Nouvelle-Écosse : l'ex-femme du tueur au banc des accusés

Soubresaut dans le dossier de la tuerie en Nouvelle-Écosse : l’ex-épouse, le frère et son beau-frère de l’homme responsable de la plus grande tuerie de masse de l’histoire du Canada sont désormais accusés dans le recours collectif contre sa succession, selon différents médias canadiens.

Le recours collectif lancé par les familles des victimes vise ainsi trois personnes, soit James Banfield, Brian Brewster et Lisa Diana Banfield, tous trois accusés dans un dossier séparé d’avoir fourni des munitions à Gabriel Wortman, le tueur.

Rappelons que celui-ci a sauvagement assassiné 22 personnes lors d’une cavale de 125 kilomètres qui a duré environ 13 heures, les 18 et 19 avril 2020. Il s’était servi de pistolets et avait incendié plusieurs endroits sur sa route, avant de finir sa course sous les tirs de la police. Il avait modifié son véhicule avant que celui-ci ressemble à un véhicule policier.

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) estime que les trois accusés n’avaient pas connaissance des plans du tueur.

Mme Banfield, âge de 52 ans, était la seule héritière du tueur, dont les avoirs s’élèvent à 2,1 millions de dollars. Le tueur, un denturologiste de formation, détenait notamment de l’argent, trois entreprises enregistrées ainsi que six propriétés à Portapique et à Halifax.

«Il s'agit vraiment pour nous de faire tout ce qu'il faut pour que les intérêts de nos clients, des familles et des victimes individuelles des événements d'avril 2020 [...] soient protégés. Je ne sais pas si une quelconque partie de ce processus est plaisante pour nos familles», a déclaré Sandra McCulloch de Patterson Law, avocate des représentants des plaignants, citée par «Global».

Lisa Banfield avait déclaré à la police que le soir où a débuté la tuerie, à Portapique, le tueur l’avait attaquée et ligotée. Elle aurait réussi à se défaire et de se cacher dans le bois, avant de regagner sa maison le lendemain matin.

Un deuxième recours collectif a été déposé contre la GRC, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral, qu’on accuse d’avoir manqué à leur devoir de protection.