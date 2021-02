Un adolescent en croisade pour son petit frère

En Mauricie, un adolescent de 16 ans qui vit en famille d’accueil tente par tous les moyens de vivre sous le même toit que son petit frère de 4 ans dont il se sent responsable.

Sam (nom fictif) est de ceux qui ont fait en sorte que la DPJ le sorte de son milieu familial, où la drogue et la violence faisaient partie du quotidien.

«J'ai eu une enfance compliquée. Je ne voulais pas que ça se reproduise pour lui», dit-il de son petit frère.

Le jeune enfant a d'abord été confié à la responsable du service de garde qu'il fréquentait, puis a changé de famille à deux reprises en un mois. Sam n'en revient pas. «J'ai fait une famille d'accueil en 11 ans, lui en a fait trois en un mois. C'est inimaginable», a-t-il dit.

Sam est bien dans sa famille d'accueil, qui opère une garderie en milieu familial où vivent d'autres enfants de la DPJ. Il y trouve un grand terrain pour jouer dehors. Il s'est même trouvé un emploi. Cependant, savoir que son petit frère n'aura peut-être pas la même chance le bouleverse, et il tente ainsi par tous les moyens de le rapatrier sous le même toit.

«De vivre ce que je vis depuis 11 ans, pour moi c'est comme un rêve d'enfant, a confié l'adolescent, émotif. Mon frère, je voulais qu'il vive ce rêve-là.»

Sam se reconnait chez son frère et ça lui brise le coeur. «Je le vois dans sa façon d'agir. Il ne pouvait pas contrôler ses émotions. Soit il riait, soit il criait.»

Alors pourquoi la DPJ ne réunit-elle pas les deux frères? C'est la question que se pose le psychologue Paul Langevin.

«Vous savez, à la DPJ, il y a beaucoup de dédalles administratifs. Et souvent, c'est des choses administratives, des règlements, des conventions qu'ils ont, qu'ils doivent respecter au détriment de l'enfant», a expliqué M. Langevin.

«Pourtant la commission Laurent a été très claire : on doit prioriser l'enfant. (...) On doit le plus possible prioriser le lien d'attachement avec des proches. Des grands frères, des grandes soeurs, des oncles et tantes. C'est dans la loi», a-t-il ajouté.

Convaincre un juge de réunir les deux frères est maintenant une priorité pour Sam. «Mon frère, c'est la personne la plus importante pour moi. Je ferais tout pour lui.»