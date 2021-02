Un coordonnateur vidéo à l’origine du cafouillage à Columbus

C’est un coordonnateur vidéo en formation qui a été à l’origine du cafouillage de la Ligue nationale de hockey (LNH), lorsqu’une mauvaise décision a été rendue à la suite d’une reprise vidéo exigée dans la rencontre entre les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline, dimanche.

L’entraîneur-chef des Blue Jackets, John Tortorella, a décidé de contester le but de Vincent Trocheck en raison d’un hors-jeu et la reprise démontrait qu’il avait raison. Or, l’arbitre Ghislain Hébert a rapidement annoncé que le but était bon. Résultat: pénalité mineure pour les Jackets et avance de 4 à 3 des Hurricanes, qui ont finalement triomphé 6 à 5.

C'est toutefois le coordonnateur, dont la tâche consiste uniquement à assurer la communication vidéo entre le centre de reprise de la LNH à Toronto et les officiels sur la glace, qui a répété à plusieurs reprises que le but était bon, ce que les juges de ligne ont considéré comme le verdict final du circuit.

«Les techniciens sont juste censés assurer la coordination. Ils ne doivent pas être impliqués. Ils doivent préparer les choses. Nous faisons la communication avec les officiels. [...] Le coordonnateur n'a simplement pas compris que ce n'était pas son rôle», a expliqué le vice-président des opérations hockey de la LNH, Colin Campbell, lors d’une entrevue avec le site The Athletic publiée lundi.

«Nous n’avions pas montré aux juges de ligne l’autre prise de vue, celle qui montre clairement le hors-jeu. Donc, en toute honnêteté envers les juges de ligne, ils ne pouvaient analyser que ce qu’ils voyaient, et ils se sont éloignés parce qu’ils avaient entendu quelqu'un dire "bon but". Deux fois.»

Toronto a ensuite tenté d’attirer l’attention des officiels avant que le jeu ne reprenne, sans succès.

Pas de précédent

Reconnaissant son erreur, le circuit Bettman a pris la décision de mettre un terme au jeu de puissance des Hurricanes lorsqu’il restait 45 secondes à la pénalité, en début de troisième période. Après réflexion, ils n’ont pas retiré le but parce que le circuit ne voulait pas créer de précédent.

«Il n’y a jamais eu de but renversé après que le jeu eut repris, a dit Campbell. J’ai dit [au directeur général des Jackets] Jarmo [Kekelainen] que j’aurais aimé retirer le but, mais il n’y a pas de précédent pour ça.»

S’il admet que la décision de mettre un terme à une pénalité avant la fin est également un précédent, Campbell a expliqué qu’il souhaitait minimiser les conséquences de ce manque de communication.

«Si tu enlèves la pénalité, la Caroline pourrait dire: "vous ne pouvez pas arrêter un avantage numérique en plein milieu. Ce n’est pas la procédure." Je le comprends. Mais j’ai tenté ma chance avec cela pour faire la bonne chose, parce que ce n’était pas juste que Columbus doive se défendre à court d’un homme. Si la Caroline marque sur le jeu, c’est une erreur de deux buts. Ça ne peut pas se produire.»

Campbell a ajouté que la LNH considérait apporter des changements, notamment en se donnant les moyens d’interrompre un match sans avoir à capter l’attention des officiels sur la glace. Question de pouvoir éviter ce genre d’erreur à l’avenir.