Une chanson pour soutenir une pétition

Un nouveau duo musical québécois a décidé de profiter du lancement de sa première chanson pour tenter d’attirer l’attention sur une pétition, initiée par sa chanteuse, qui réclame que tous les hôpitaux canadiens soient munis de trousses de viol.

« C’est un sujet qui me tient à cœur », confie au Journal Gabrielle Doyon Hanson, chanteuse et activiste sous le nom de Gabriella Hook au sein du duo Lavender Era.

On comprend pourquoi quand on lit sa troublante histoire sur le site de change.org, qui héberge depuis le mois de juillet 2020 cette pétition rendue à plus de 240 000 signatures.

En février 2017, elle a été violée après avoir été droguée à son insu.

Sous le choc en revenant à elle, Gabriella Hook a réussi à se rendre à l’Hôpital Juif de Montréal avec deux amies pour passer un examen avec la trousse médico-légale utilisée dans les cas d’agression sexuelle.

« Quand mon tour est venu de passer au triage, j’arrivais à peine à parler et à me tenir debout. J’ai réussi à marmonner : J’ai besoin d’une trousse de viol. La réponse a été : “On ne fait pas ça ici”. J’ai été saisie par le désespoir. »

La jeune femme a dû se déplacer à l’Hôtel-Dieu, où elle affirme qu’on a d’abord vérifié que sa langue maternelle était le français avant de lui fournir les soins. Sinon, elle aurait été dirigée vers l’Hôpital Général de Montréal.

« Tout cela était extrêmement déroutant pour moi qui avais grand besoin de soins d’urgence », écrit-elle dans le texte de sa pétition, qui est adressée à la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres à Ottawa, Maryam Monsef.

Gabriella Hook dit que c’est le momentum généré par la vague de dénonciations d’agressions et d’inconduites sexuelles, l’été dernier, qui l’a incitée à lancer sa pétition.

« Ce n’était pas vraiment réfléchi. Ça vient d’une frustration accumulée », soutient celle qui dit avoir été en arrêt de travail pendant un an et demi après l’agression.

Message à son agresseur

C’est la musique, dit-elle, qui lui a sauvé la vie. Avec le compositeur, producteur et chanteur Aléatoire, elle s’est lancée dans le projet musical électro-pop Lavender Era.

Leur premier single, Eau de cologne, a été lancé vendredi dernier. À la toute fin du vidéoclip, dédié à tous les survivants de traumatismes sexuels, Gabriella Hook s’adresse directement à son agresseur.

« Ce que tu m’as fait m’a brisée », lui lance-t-elle en lui promettant de ne plus être silencieuse.