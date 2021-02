Déconfinement en zone orange: une partie du Québec peut maintenant respirer

SAGUENAY | Si la majorité des propriétaires de gyms et de restaurants en zone orange sont excités à l’idée d’accueillir leurs clients aujourd’hui, des inquiétudes persistent pour la survie de certains en raison des restrictions.

À compter d’aujourd’hui, les commerces non essentiels, incluant les salons d’esthétique et de coiffure, pourront rouvrir partout au Québec.

Dans six régions au palier d’alerte orange, les restaurants et les gyms pourront également accueillir leurs premiers clients depuis plusieurs mois, sous certaines conditions.

Un registre devra obligatoirement être tenu et, pour les salles à manger, deux adultes seulement pourront s’asseoir à une même table.

Ces derniers devront d’ailleurs faire une réservation et avoir une carte d’identité qui prouve qu’ils habitent la région.

« Au moins, on est ouverts. [...] Enfin ! », lance Mylen Ouellet, propriétaire du resto-pub L’Estaminet, à Rivière-du-Loup, dont la salle à manger était fermée depuis le 17 décembre.

Loin d’être idéal

« On voit ça comme un projet pilote, il va falloir que tout se passe bien pour que ça devienne un modèle pour les autres régions », explique le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec, François Meunier. Mais cette réouverture, plus stricte que celle de l’été dernier, est loin d’être idéale, convient-il. Perte d’employés, retard dans la livraison d’aliments à cause de la reprise rapide, impossibilité de faire du profit – ou très peu – avec les restrictions actuelles, les inquiétudes sont nombreuses pour les restaurateurs, a pu constater Le Journal.

« On ouvre à perte, c’est pas avec ça qu’on va survivre très longtemps », mentionne Benjamin Lee, propriétaire du buffet Sam Sam, à Saguenay, qui a pris la décision de n’ouvrir que du jeudi au dimanche pour diminuer les coûts de production.

Situation précaire

Du côté des gyms, l’excitation était à son comble hier, à la veille de la reprise de leurs activités.

« C’est vraiment agréable de repartir la machine. Les nouvelles inscriptions et les appels affluent sans arrêt ! On est prêt ! », raconte le propriétaire du Complexe Fitness Santé, Christian St-Gelais, qui est passé bien près de mettre la clé sous la porte en janvier (voir ci-bas).

Le porte-parole du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique, Gabriel Hardy, craint toutefois pour la survie des établissements qui se trouvent toujours en zone rouge.

« En juin dernier, un sondage indiquait que 75 % des gens disaient vouloir revenir quand les gyms allaient rouvrir. Aujourd’hui, c’est 35 %. La situation est très précaire, on a hâte de devenir plus prioritaire [pour le gouvernement] », affirme-t-il.

PÉNURIE DE BIÈRE !

Photo Jérémy Bernier

Quelques restaurateurs ont pris la décision de reporter leur réouverture d’un ou plusieurs jours en raison des délais de livraison de produits. La bière en fût, outre celle des microbrasseries, serait une denrée rare au Saguenay en ce moment.

« Il n’y a plus aucun fût nulle part des grosses compagnies [comme Labatt]. Je ne comprends pas pourquoi [les salles à manger] n’étaient même pas ouvertes ! », s’exclame Linda Girard, propriétaire du restaurant Les 400 coups, à Jonquière, faisant écho aux propos de plusieurs autres restaurateurs consultés par Le Journal.

DES CLIENTS, MAIS PAS D’EMPLOYÉS

Photo Jérémy Bernier

Au restaurant La Cuisine, à Chicoutimi, le point de presse du déconfinement n’était même pas terminé que, déjà, des clients appelaient pour obtenir une réservation. À un point tel qu’il est quasiment impossible d’obtenir une place la semaine prochaine. Cependant, plusieurs employés se sont trouvé un autre emploi ou sont retournés aux études. C’est pourquoi La Cuisine n’ouvrira pas avant le 16 février. « Par chance qu’on a bloqué notre système de réservation en ligne parce qu’on aurait débordé ! Maintenant, on espère avoir des cuisiniers à temps pour l’ouverture », lance le chef propriétaire, David Janelle.

VAGUE D’AMOUR

Photo Jérémy Bernier

Mis à mal par la pandémie, le propriétaire du centre Complexe Fitness Santé à Jonquière, Christian St-Gelais, a bien failli jeter l’éponge en janvier et mettre la clé sous la porte.

Tout ce qu’il avait bâti en près de 30 ans a bien failli s’écrouler au cours des six mois où le centre a dû rester fermé.

Mais des dizaines de messages d’amour et des appels d’encouragement de la part de ses clients l’ont poussé à tenir bon. Même ses employés ont parfois proposé de travailler quelques heures sans rémunération.

« C’est eux qui m’ont poussé à garder le fort, je les remercie énormément », souffle-t-il, encore ému par cette vague d’amour.

En orange

Saguenay—Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Abititbi-Témscamingue

Nord-du-Québec

Côte-Nord

En Rouge