PROVENCHER, Rita



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 1 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rita Provencher, fille de feu monsieur Robert Provencher et de feu madame Antoinette Laroche. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Éric Jutras), Christian et François-Roch (Céline Gingras); ses petits- enfants: Karine (Luc), Nathalie (Bruno), Caroline (Olivier), Elizabeth (François-Xavier) et Bobby; ses arrière-petits-enfants: Anne-Marie, Bette, Tristan et Sophie; ses frères et sœurs: feu Jeanne, Omer, Adrien, Paul-Émile, Georges, feu Georgette, Gaston, René, Jacques, Françoise et Gilles; ainsi que ses belles sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. La famille tient à remercier tous ceux qui ont déjà offert leur sympathie ou leur soutien auprès de l'un d'entre nous. Nous sommes choyés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Petit Bonheur d'École, https://www.petitsbonheursdecole.com/faire-un-don.