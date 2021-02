Comment civiliser mes voisins?

J’ose imaginer Louise, en tout cas je vous le souhaite, que vous vivez dans un endroit confortable et sécuritaire, où il est relativement facile de vous mettre à l’abri de la Covid -19. Mais je sais par contre que vous êtes suffisamment sensible et informée pour savoir que plusieurs de vos lecteurs, et j’en suis, sont obligés de vivre dans des milieux où ils côtoient, malgré eux, des personnes qui refusent de porter le masque ou qui refusent tout court de reconnaître l’existence d’un quelconque virus.

Et bien mes voisins d’étage sont de cet acabit depuis le début de la pandémie, et ils se font même un point d’honneur de se moquer de moi quand ils me croisent dans le corridor avec mon masque. C’est est rendu au point où je m’impose de ne sortir qu’à des heures où je sais qu’ils sont absents.



En plus, ces deux voisins invitent des amis chez eux les fins de semaine et fêtent jusqu’aux petites heures du matin. J’en ai parlé au concierge mais il refuse d’intervenir. Quand je lui en ai parlé il m’a répondu « À chacun sa vie ! Si ça ne fait pas votre affaire, appelez la police ! »

Je n’ai donc personne pour me soutenir afin de faire respecter les directives de santé publique. Pensez-vous que je devrais appeler la police ? Ce qui ne me donne pas envie de le faire c’est que j’en ai parlé à une de mes amies qui m’a dit qu’elle aurait honte de moi si je devenais une délatrice. Je ne sais plus comment agir.

Locataire dans une impasse

On va regarder votre problème sous l’angle du respect de l’espace vital auquel chacun a droit pour le loyer qu’il paie. Si vous considérez que vos voisins vous empêchent de jouir correctement de votre espace privé ainsi que des espaces communs de votre immeuble, que votre concierge refuse d’appliquer les règlements édictés par le Tribunal administratif du logement d’une part, et par la santé publique d’autre part, vous êtes en droit d’en avertir le propriétaire pour qu’il sévisse. Dites à votre amie que le respect de soi et de son espace vital n’a rien à voir avec la délation. C’est au propriétaire de voir à ce que les habitants de son immeuble se conforment.