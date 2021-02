Coups de feu à profusion dans l’Est de Montréal

Le meurtre d’une adolescente de 15 ans, dimanche soir, est le dernier d’une longue liste récente d’événements impliquant des armes à feu à Montréal. Notre Bureau d’enquête a recensé pas moins de 33 incidents au cours des six derniers mois. Dans certains cas, des Montréalais ont été tués ou sérieusement blessés. Dans d’autres cas, il s’agit d’échanges de coups de feu ou de douilles retrouvées sur le sol après que des témoins aient entendu des détonations. Souvent, le ou les suspects n’ont pas été retrouvés, et les victimes ont refusé de collaborer avec les policiers.

1. 7 février 2021

Saint-Léonard

Une ado de 15 ans a été tuée et un jeune homme blessé dans une fusillade sur la rue Valdombre, près de la rue Jean-Talon Est.

2. 31 janvier 2021

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Un homme de 25 ans connu des milieux policiers a été atteint au haut du corps alors qu’il se trouvait sur la place Louis-Chartier, près du boulevard Rodolphe-Forget, au volant de sa voiture.

3. 30 janvier 2021

Montréal-Nord

Un individu de 26 ans a été atteint mortellement sur la rue Martial, devant un dépanneur. Selon La Presse, il était proche des 43, un gang de Montréal-Nord.

4. 30 janvier 2021

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vers 19 h, un homme de 20 ans a été blessé par balles à l’intersection du boulevard Gouin et de la 56e Avenue.

5. 28 janvier 2021

Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension

Sanjay Vig, un policier de Montréal affecté à la circulation, aurait été désarmé, poursuivi et aurait essuyé des coups de feu en sa direction lors d’une intervention de routine. L’auteur du crime est toujours au large. Mamadi III Fara Camara, 31 ans, a été arrêté et détenu pendant six jours avant d’être lavé de tout soupçon.

6. 10 janvier 2021

Montréal-Nord

En début d’après-midi, les policiers ont répondu à un appel concernant des coups de feu. Ils ont trouvé sur place au moins une douille au sol et ont rencontré quatre hommes qui auraient pu être impliqués.

7. 4 janvier 2021

Saint-Michel

En pleine nuit, un jeune de 17 ans qui se trouvait avec un groupe d’amis a été blessé par balle à l’angle de la rue Jean-Rivard et de la 25e Avenue. On ne craint pas pour sa vie.

8. 1er janvier 2021

Saint-Léonard

Des coups de feu ont été entendus sur la rue de Neuilly, près de la rue Buies. La police n’a identifié aucun blessé ni impact de projectile, mais a retrouvé des douilles au sol.

9. 30 décembre 2020

Montréal-Nord

Vers 5 h du matin, une fusillade s’est produite sur la rue d’Amos, près d’une école primaire. Deux douilles ont été découvertes, mais aucun blessé ou suspect n’a été identifié.

10. 27 décembre 2020

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

En pleine nuit, vers 1 h 45, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel concernant un homme de 29 ans blessé par balle au haut du corps. La victime aurait peu collaboré avec les policiers, rapporte la Presse canadienne.

11. 25 décembre 2020

Saint-Léonard

Alertés par un appel au 911 après minuit, les policiers ont découvert au moins un impact de projectile sur une résidence de la rue Valdombre, au sud du boulevard Métropolitain.

12. 5 décembre 2020

Montréal-Nord

Un individu de 49 ans connu des services policiers a été blessé par des projectiles d’arme à feu aux alentours de 22 h 20, sur la rue d’Amos, entre les avenues Balzac et Pelletier.

13. 30 novembre 2020

Montréal-Nord

Des coups de feu ont été entendus à l’angle de l’avenue Lapierre et de la rue Pascal, mais il n’y avait aucune victime sur place lorsque les policiers sont arrivés. Toutefois, des traces d’impacts de projectiles ont été repérées sur deux autos et des douilles ont été retrouvées.

14. 30 novembre 2020

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vers 21 h 35, un homme dans la cinquantaine sortant de son véhicule stationné chez lui, sur la 63e Avenue, près du boulevard Perras, a été touché par balle au haut du corps. Il a été ciblé depuis un véhicule qui s’était immobilisé devant sa résidence.

15. 30 novembre 2020

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vers 21 h 40, un tireur à pied a visé un conducteur se trouvant dans un stationnement d’un édifice résidentiel de la rue Jacques-Rousseau, près de l’avenue Jean-Rainaud. L’automobiliste a toutefois réussi à fuir les lieux, mais la police ignore s’il a été blessé, puisqu’il n’est pas allé voir les autorités.

16. 30 novembre 2020

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Un homme d’une vingtaine d’années a été blessé par balles au haut et bas du corps vers 22 h 20 lorsqu’il se trouvait sur le balcon de son logement situé à l’intersection du boulevard Armand-Bombardier et de l’avenue Jean-Vincent. Il a été conduit à l’hôpital, mais on ne craignait pas pour sa vie.

17. 14 novembre 2020

Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension

Les policiers ont « retrouvé une douille sur la chaussée et un impact sur un véhicule » à l’intersection de l’avenue des Érables et de la rue Henri-Brien, a dit Julien Lévesque, porte-parole du SPVM. Aucun blessé n’a été rapporté.

18. 13 novembre 2020

Montréal-Nord

Les policiers ont retrouvé au moins une douille au sol après avoir reçu, vers 5 h du matin, l’appel d’un citoyen qui aurait entendu des coups de feu, à l’angle de la rue des Narcisses et de l’avenue des Violettes.

19. 23 octobre 2020

Montréal-Nord

Deux hommes se trouvaient à l’intersection de la rue de Charleroi et de l’avenue Drapeau, vers 11 h 50, quand l’un d’eux a soudainement ouvert le feu et atteint la porte d’un logement. Un impact de balle et une douille ont été localisés par la police.

20. 25 septembre 2020

Montréal-Nord

Un individu de 30 ans connu des policiers a été atteint d’au moins un projectile d’arme à feu au haut du corps, sur la rue Pascal, près de la rue Jubinville. Le suspect, qui n’a pas été identifié, aurait pris la fuite à bord d’un véhicule sur la rue Pascal en direction sud.

21. 25 septembre 2020

Sud-Ouest

Un conflit entre deux groupes armés aurait dégénéré sur la rue Sainte-Marguerite, au coin de la rue Sainte-Émilie. Sur place, une femme de 40 ans a subi un choc nerveux lorsque son pare-brise a volé en éclats après avoir été traversé par un projectile.

22. 22 septembre 2020

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

La police a été alertée pour des coups de feu tirés peu après minuit près des rues Jacques-Rousseau et Beauchatel. Le SPVM n’a pas rapporté de blessé, mais des douilles ont été découvertes sur place.

23. 18 septembre 2020

Montréal-Nord

Des citoyens ont entendu des coups de feu vers 18 h 30, sur la rue de Charleroi. Selon une version obtenue par des témoins, un suspect aurait fait feu en direction d’un autre homme.

24. 13 septembre 2020

Ville-Marie

Photo d'archives, Agence QMI

Vingt-cinq coups de feu ont été échangés lors d’une fusillade entre des policiers à vélo et un suspect violent dans le Vieux-Port de Montréal. L’événement a fait cinq blessés.

25. 1er septembre 2020

Montréal-Nord

Une tentative de meurtre par arme a eu lieu à l’intersection des rues Pascal et Lapierre. Selon le journal Métro, des personnes ont été blessées alors qu’elles jouaient aux cartes à l’extérieur.

26. 31 août 2020

Ville-Marie

Trois personnes se trouvaient dans une voiture dans une ruelle à proximité de la place Jean-Paul-Riopelle, au centre-ville de Montréal, lorsqu’un suspect se déplaçant à pied a tiré en direction du véhicule. Si la police a trouvé deux des trois victimes, c’est parce qu’elles se sont présentées à l’hôpital peu après.

27. 26 août 2020

Saint-Léonard

Un homme de 19 ans a été atteint par balle par un suspect qui lui a tiré dessus depuis une voiture à l’angle des rues Baunard et de Cannes.

28. 18 août 2020

Anjou

Un individu armé d’un fusil de calibre 12 tronçonné a ouvert le feu sur un client de 28 ans, à l’intérieur du Studio Inkut, situé sur le boulevard Henri-Bourassa Est. Atteint à la jambe, la victime a perdu beaucoup de sang mais on ne craint pas pour sa vie.

29. 18 août 2020

Ahuntsic-Cartierville

Photo d'archives, Martin Alarie

Deux hommes de 36 et 40 ans ont été blessés dans un salon de barbier du boulevard Henri-Bourassa Est, près de l’avenue Curotte, lorsqu’un tireur a ouvert le feu au travers de la vitrine. Le suspect aurait pris la fuite à pied.

30. 18 août 2020

Montréal-Nord

Des coups de feu ont été tirés vers 19 h sur le boulevard Henri-Bourassa Est, à l’angle de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville. Aucune victime ne s’est manifestée.

31. 8 août 2020

Ahuntsic-Cartierville

Un homme de 48 ans s’est retrouvé dans un état critique après avoir été atteint par balle près de la place de la Côte-Vertu. Selon Radio-Canada, il luttait pour sa vie dans les heures suivant le drame.

32. 5 août 2020

Ahuntsic-Cartierville

Deux jeunes hommes de 19 et 15 ans ont été blessés par balles au bas du corps au coin de l’avenue Olivier-Maurault et place de la Colombière. Selon Le Journal, des voisins ont refusé de collaborer avec la police.

33. 2 août 2020

Ahuntsic-Cartierville

Un jeune homme de 23 ans, connu par la police, a été atteint au haut du corps près du boulevard Henri-Bourassa et de la rue D’Iberville.