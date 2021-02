COVID-19: déconfinement dans l’Ouest, éclosions dans l’est

Le Manitoba a annoncé, mardi, qu’il rouvrira son économie dès vendredi après avoir été lourdement marqué par la deuxième vague, tandis que le virus frappe de plus en plus fort dans l’est du pays, plutôt épargné à ce jour.

Le premier ministre manitobain a indiqué que les salles à manger des restaurants et les centres d’entraînement, notamment, pourront finalement rouvrir dès 00h01. L’économie de la province avait été mise sur pause en novembre dernier, dans l’espoir d’endiguer la deuxième vague, qui frappait à ce moment la province des Prairies plus fort que partout ailleurs au Canada.

«C’est un grand jour pour les Manitobains, particulièrement pour les propriétaires d’entreprises locales qui ont hâte de pouvoir rouvrir leurs portes», s’est réjoui Brian Pallister en enjoignant, malgré tout, ses concitoyens à demeurer prudent, d’autant plus qu’un premier cas du variant britannique de la COVID-19 a été détecté dans la province mardi.

Au total, 75 cas et trois décès ont été signalés au Manitoba.

Au tour de Terre-Neuve

Pendant ce temps, la COVID-19 frappe durement Terre-Neuve-et-Labrador. Après des mois à annoncer quelques cas par-ci, par-là, une éclosion est survenue à St John et le virus s’est répandu dans la population. Après l’annonce de 11 cas lundi, 30 se sont ajoutés au bilan de la province insulaire mardi, soit le deuxième pire bond journalier dans la province depuis le début de la pandémie.

Les autorités sanitaires ont réagi, mardi, en annonçant que les activités de groupe seront interdites dès minuit, tandis que les centres d’entraînement et récréatifs de la capitale devront fermer. Les restaurants, eux, devront fonctionner à demi-capacité.

Les écoles secondaires de la capitale doivent aussi fermer pour quelques jours, l’éclosion étant possiblement liée à un établissement d’enseignement, a reconnu la responsable de la santé publique de la province, Dre Janice Fitzgerald.

Largement épargnées par la seconde vague, les provinces de l’Atlantique ont été rattrapées au début de l’année avec des éclosions qui a fait plus que doubler le nombre de cas recensés au Nouveau-Brunswick. D’ailleurs, 15 patients et un décès se sont encore ajoutés dans cette province mardi.

De mieux en mieux

De leur côté, le Québec et l’Ontario ont continué à améliorer leur bilan respectif, avec 826 cas et 32 décès dans la Belle Province et 1022 cas et 17 décès à l’ouest de la rivière des Outaouais.

Les deux provinces ont aussi enregistré des gains sur le front des hospitalisations, particulièrement aux soins intensifs où le nombre de lits occupés par des patients atteints de la COVID-19 a chuté à 145 au Québec (-15) et à 318 en Ontario (-17).

La situation au Canada:

Ontario: 280 494 cas (6555 décès)

Québec: 271 737 cas (10 078 décès)

Alberta: 127 036 cas (1710 décès)

Colombie-Britannique: 70 952 cas (1259 décès)

Manitoba: 30 360 cas (853 décès)

Saskatchewan: 25 654 cas (346 décès)

Nouvelle-Écosse: 1587 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1361 cas (21 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 457 cas (4 décès)

Nunavut: 299 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 38 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 810 172 cas (20 893 décès)