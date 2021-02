De nouveaux mini-chalets à louer en amoureux chez Laö Cabines

De nouveaux petits refuges feront leur apparition ce printemps sur le site d’hébergement écotouristique Laö Cabines, à Racine, dans les Cantons-de-l’Est.

Appelés LÜV, ces mini-habitations sur pilotis sont conçues pour deux personnes et promettent un séjour confortable (et romantique!) au cœur de la forêt.

Tout comme les autres mini-chalets du domaine, les trois nouvelles LÜV offrent un design épuré, une large fenestration et une ambiance intime. (Pour ceux qui connaissent, elles ressemblent au modèle BLÖK déjà existant, mais en plus petit.)

À l’intérieur, on trouvera notamment un lit escamotable se transformant en divan, une chaise suspendue, un poêle au propane, une toilette à compost et un éclairage alimenté par panneau solaire. À l’extérieur, un foyer sera installé directement sur la terrasse, ce qui permettra de regarder les flammes même une fois blotti dans son lit.

En pleine nature

L'équipe de Laö Cabines a choisi d’ajouter seulement trois de ces nouvelles unités. «Notre but, ce n’est pas de grossir indéfiniment, précise Marie Courtemanche, l'une des deux propriétaires du site d'hébergement en nature. On veut rester petit et sauvage et privé, c’est ce que les gens aiment et c’est ce qu’on veut garder.»

Ouvert depuis juin 2019, Laö Cabines se trouve sur un domaine de 66 acres sillonné de ruisseaux, non loin du mont Orford. Avec les trois nouvelles cabines, il comptera un total de neuf mini-chalets, en plus de quelques emplacements de camping pour tente et pour petite van.

Sur place, les visiteurs ont accès à un espace spa sous les pommiers, au petit lac à Paul et à des embarcations, ainsi qu’à 4 km de sentiers de randonnée, de ski de fond, de vélo ou de fatbike.

Les cabines LÜV seront offertes à la location dès le printemps 2021, à partir de 155$ par nuit, mais la date d’ouverture exacte n’est pas encore connue. Les réservations seront possibles «d’ici quelques semaines», assure la propriétaire.

À surveiller!

Info: laocabines.ca