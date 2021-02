De retour pour une 5e année

Photo courtoisie

Le Village Nordik du Port de Québec sera de retour en vigueur pour une 5e année (du 11 février au 7 mars) avec plusieurs acti-vités hivernales et une programmation musicale et culturelle dans le décor enchanteur du bassin Louise et dans le respect des consignes du gouvernement du Québec.

Parmi les activités offertes, notons : espace de détente distancié pour profiter du soleil hivernal ; parcours de marche et sentier de raquettes ; aires de jeux adaptées aux consignes sanitaires pour enfants et adultes et ambiance musicale sur l’ensemble du site. Ainsi, afin de permettre à tous de profiter pleinement des installations, l’accès au site d’une superficie de deux kilomètres carrés sera contrôlé en tout temps et les inscriptions, au préalable ou sur place selon l’activité, seront obligatoires. Tous les détails sur villagenordik.com.

Pas le choix...

Photo courtoisie

Après presque 70 ans d’existence et des centaines de millions de dollars amassés, Cœur + AVC réinvente sa plus importante campagne de financement, passant du porte-à-porte au virtuel. Les maladies du cœur et l’AVC sévissent encore, même en temps de pandémie ; ce qui est des plus inquiétants, c’est que non seulement la COVID-19 est beaucoup plus mortelle chez les personnes atteintes de maladies chroniques, mais elle peut également endommager un cœur en santé et avoir des répercussions graves sur le cerveau. Cœur + AVC s’est tout récemment associé avec la Fondation Brain Canada pour créer la bourse Impact connexion cœur-cerveau, d’une valeur de 6 millions $, qui sera consacrée à l’étude des liens complexes unissant le cœur et le cerveau.

Pour collecter des fonds à titre de bénévole ou faire un don dans le contexte de la campagne virtuelle de démarchage du Mois du cœur 2021, visitez le site coeuretavc.ca.

Partenariat renouvelé

Photo courtoisie

Bélairdirect vient de renouveler son partenariat avec le Club des petits déjeuners, un organisme à but non lucratif qui met sur pied, en collaboration avec les communautés, des programmes de petits déjeuners, et qui offre de l’accompagnement dans les écoles dans tout le pays. Grâce à un don de 1,5 million $, belairdirect continuera à appuyer le Club des petits déjeuners pour les trois prochaines années en prenant appui sur la réussite de ce partenariat, qui a commencé en 2018.

Dans le cadre du partenariat de belairdirect, trois nouveaux programmes de petits déjeuners ont été étendus à Victoria, en Colombie-Britannique, à Toronto, en Ontario et à St. John’s, à Terre-Neuve, au cours des trois dernières années.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maxime Dufour-Lapointe (photo), retraitée du ski acrobatique (bosses), l’aînée des trois sœurs Lapointe et étudiante en médecine à l’Université de Montréal, 32 ans... Vladmir Guerrero---, avec les Expos de 1996 à 2003), 46 ans... Anik Bissonnette, danseuse étoile québécoise avec les Grands ballets canadiens (1990-2007), 59 ans... Chris Nilan, avec le Canadien de 1979 à 1988 et en 1992, 63 ans... Guy Dufour, ex-Nordiques de l’AMH, 75 ans... Gérard Lenorman, chanteur français, 76 ans... Mia Farrow, actrice américaine, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 février 1981. Bill Haley (photo), 55 ans, père du rock’n’roll, on lui doit la fameuse chanson Rock Around The Clock... 2018 : Reg E. Cathey, 59 ans, acteur américain surtout connu pour ses rôles dans House of Cards... 2015 : Yvan Laroche, 67 ans, époux de Colette Roy Laroche, mairesse de Lac-Mégantic... 2015 : Claude Ruel, 76 ans, ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal... 2015 : Tony Mignacca, 56 ans, président et chef de la direction de la chaîne de magasins SAIL Plein Air... 2013 : Gérard Asselin, 62 ans, conseiller municipal à la ville de Baie-Comeau et ex-député de Charlevoix et de Manicouagan à Ottawa... 2010 : Jacques Hétu, 71 ans, compositeur québécois... 2004 : Claude Ryan, 79 ans, politicien, ancien chef du Parti libéral de 1978 à 1992.