Éclosion chez les Flyers: Michel Therrien est très ébranlé

L’entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie Michel Therrien s’est dit ébranlé par l’actuelle éclosion de cas de COVID-19 au sein de l’équipe.

La formation de la Pennsylvanie est la plus récente victime de la pandémie de coronavirus. Son match prévu mardi soir contre les Capitals à Washington a été reporté en raison de la présence d’un cas positif dans ses rangs.

Le défenseur Travis Sanheim, qui n’a pas participé au duel de dimanche contre les «Caps», a dû se soumettre au protocole relatif à la COVID-19. Le capitaine Claude Giroux et le défenseur Justin Braun l’ont rejoint sur cette liste, mardi.

«On a su ce matin que Claude Giroux avait été déclaré positif à la COVID-19», a expliqué Therrien lors de son passage à l’émission JiC de la chaîne TVA Sports, mardi. «Dès qu’on a appris la nouvelle, notre équipe médicale a fait passer deux tests à chaque joueur de l’équipe. La consigne de la LNH était claire: tous les joueurs qui recevaient un résultat négatif devaient remonter dans l’autobus et retourner à Philadelphie. Les autres devaient se placer en isolement dans un hôtel de Washington.»

«C’est du jamais vu. On pense que Claude aurait peut-être été infecté lors d’un match contre les Devils. Cette équipe a aussi été aux prises avec plusieurs cas de COVID-19.»

Therrien, visiblement ébranlé, a avoué que la pandémie et tout ce qu’elle implique commençaient à l’affecter.

«Ce n’est vraiment pas facile, pour être honnête. On vit dans une bulle depuis le début de la saison. Je suis présentement seul à la maison. Mes enfants sont au Québec, et ma femme est en Floride. Depuis septembre, je ne fais qu’aller à l’aréna et revenir seul chez moi.»

«La vérité, c’est qu’on ne sait pas ce qui nous attend avec ce virus-là. Et c’est ce qui est le plus difficile. Quand un joueur se blesse, tu peux te dire qu’il va revenir cinq semaines plus tard. Là, on ne sait rien.»