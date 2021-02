Emmanuella Lambropoulos manque de respect aux canadiens, selon Sophie Durocher

Sophie Durocher est choquée par l’attitude et les termes employés par la libérale Emmanuella Lambropoulos concernant les retards dans la vaccination au pays.

• À lire aussi: Le Canada recule dans le classement des pays vaccinés

• À lire aussi: Flacons de vaccin Pfizer-BioNTech : six doses plutôt que cinq

« Le vocabulaire qu’elle utilise et la façon dont elle en parle, c’est comme si on était, nous les Canadiens qui s’inquiètent, des braillards, et qu’on ne comprend pas que le bon Justin fait tout selon les plans », déplore l’animatrice, en référence à une entrevue accordée le 6 février par la députée de Saint-Laurent à CFMB.

Sophie Durocher croit qu’«on a toutes les raisons» de se montrer critique envers le gouvernement, rappelant au passage que le Canada dégringole dans le palmarès des pays vaccinés, en plus d’avoir recours au programme COVAX.

Écoutez l’intervention de Sophie Durocher au micro de Pierre Nantel sur QUB radio: